Компания "Максигрупп" по итогам аукциона получило контракт на строительство многофункциональной спортивной арены в Перми, сообщает пресс-служба Фонда развития Пермского края (ФРПК).

ООО "Максигрупп", которое осуществляет деятельность заказчика-застройщика и генподрядчика, стало единственным участником закупки. Компания входит в группу "ТЭН", одним из направлений деятельности которой является девелопмент коммерческой и жилой недвижимости.

Как сообщалось, в феврале прошлого года власти региона и ООО "Пермь-Арена" (структура учрежденного властями Пермского края Фонда развития региона, ФРПК) подписали концессионное соглашение о строительстве и эксплуатации многофункциональной спортивной арены в краевой столице. В июне 2023 года "Пермь-Арена" получила разрешение на возведение многофункционального объекта. В том же месяце компания и банк "ДОМ.РФ" подписали кредитный договор о предоставлении 18,6 млрд рублей для строительства стадиона. Тогда пресс-служба ФРПК сообщала, что строительство объекта планируется завершить до 2027 года.

В апреле текущего года "Пермь-Арена" объявила аукцион на строительство комплекса. Цена лота составила 19,43 млрд рублей. На проведение работ отводится не более 40 месяцев с даты подписания договора.

Общая площадь арены составит не менее 75 тыс. кв.м, вместимость - 10,5 тыс. человек. Арена будет представлять собой пятиэтажное здание высотой 45,5 м, размер игрового поля - 36x66 м.

Строительство такого объекта позволит проводить в Пермском крае соревнования и мероприятия международного уровня. Будущая арена предназначена для проведения соревнований по хоккею, фигурному катанию, баскетболу, шорт-треку, а также культурных мероприятий, выставок, форумов, тренировки спортсменов и массового катания. Зрительские места будут располагаться на двух ярусах стационарных трибун, также предусмотрены места для VIP-посетителей.

ФРПК учрежден краевыми властями для реализации наиболее значимых социальных инвестиционных проектов посредством привлечения инвестиций в экономику региона, выступает координатором деятельности компаний с госучастием при реализации приоритетных проектов.

"Пермь-Арена" было зарегистрировано в июне 2022 года, учредителем общества является ФРПК.

Среди проектов "ТЭН" - более 20 объектов недвижимости в Москве и Московской области. Крупнейшими являются ледовый дворец в квартале "Парк Легенд", Комплекс водного спорта, Музей хоккея, реализованные при поддержке президента РФ, правительства Москвы и Федерации хоккея РФ, а также объекты коммерческой недвижимости в столице.