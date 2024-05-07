Наблюдательный совет Российского экологического оператора одобрил инвестиции в размере 1,845 млрд рублей в два объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Республике Дагестан. Во 2 квартале 2024 года проекты получат финансирование из средств облигационных выпусков РЭО. Объекты строятся в рамках создания современных комплексов по обращению с отходами (КПО), которые включают обработку, утилизацию полезных фракций и захоронение так называемых «хвостов», не пригодных для переработки.

«Набсовет компании одобрил финансирование современных объектов размещения в Дагестане на 1,845 млрд рублей. РЭО направит инвестору привлеченные от выпуска собственных облигаций средства на создание этих объектов в составе строящихся КПО в Дербентском и Хасавюртовском районах Республики Дагестан. Мощности объектов размещения составят 120 тыс. тонн и 150 тыс. тонн соответственно. В составе КПО также до конца текущего года будут построены объекты обработки и утилизации. При этом входящие мощности сортировочных комплексов составят 200 и 250 тысяч тонн в год», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Все объекты строятся в рамках заключенных концессий. Появление новых объектов позволит региону достигнуть 100% обработки отходов и снижения захоронения отходов в два раза. Такие показатели утверждены нацпроектом «Экология».