Энергетики Армавирского филиала «Россети Кубань» приступили к ремонту подстанции 35 кВ «Хуторок» в Новокубанском районе. Энергообъект обеспечивает подачу электричества в дома 2,5 тыс. жителей восьми хуторов Верхнекубанского сельского поселения, а также ряду важных объектов социальной инфраструктуры, включая реабилитационный центр для несовершеннолетних, школу и детские сады.

Плановые работы предусматривают ремонт силового трансформатора мощностью 2,5 МВА, разъединителей и другого подстанционного оборудования, от стабильной работы которых зависит надежность электроснабжения потребителей. На объекте установят новые микропроцессорные панели релейной защиты и защиты от перенапряжения взамен устаревших электромеханических релейных устройств. Благодаря высокой скорости и точности измерения показателей новое оборудование значительно сокращает время реакции на технологические нарушения и минимизирует риск возникновения перерывов в подаче электричества.

Специалисты также заменят пять масляных выключателей напряжением 10 кВ на вакуумные. Новые коммутационные аппараты более надежные, долговечные и удобные в эксплуатации, просты в установке, пожаробезопасны и экологичны, так как конструктивно не имеют ни легковоспламеняющихся материалов, ни вредных веществ.