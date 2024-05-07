Специалисты «Россети Ленэнерго» выделили 850 кВт дополнительной мощности производителю антифрикционных комбинированных тканей в Колтушевском сельском поселении Всеволожского района Ленинградской области.

Общий объем присоединенной мощности составил 1 МВт. Источники электроснабжения объекта – подстанции 110 кВ «Колтуши» и «Манушкино-Разметелево». В рамках проведенных работ специалисты компании построили и оборудовали новую комплектную трансформаторную подстанцию 10/04 кВ с установкой двух силовых трансформаторов номиналом 1 000 кВА, проложили кабельные линии электропередачи 10 кВ, а также смонтировали систему учета электроэнергии.

Потребители антифрикционных материалов - предприятия основной химии и минеральных удобрений. Они используются для перемещения крупногабаритных сооружений при высоких удельных нагрузках.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. Подать заявку на присоединение к сетям энергокомпании можно не выходя из дома: на онлайн-ресурсе «Портал-ТП.рф», через Личный кабинет клиента на сайте компании, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго».