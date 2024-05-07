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"Россети Северный Кавказ" обеспечили электроэнергией 525 новых потребителей на Ставрополье

7 мая 2024, 14:45 380 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Северный Кавказ
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Фото: ПАО «Россети Северный Кавказ»

Фото: ПАО «Россети Северный Кавказ»

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» в первом квартале 2024 года подключили к электрическим сетям 525 новых потребителей в Ставропольском крае. Суммарная выданная мощность составила 49,3 МВт.

Масштабным проектом, реализованным за этот период, стало технологическое присоединение Труновской ветроэлектростанции (ВЭС). В текущем году энергетиками обеспечен прием вырабатываемой ВЭС электроэнергии в объеме 35 МВт. С учетом ранее присоединенной мощности выдача в сеть объектом генерации составила 95 МВт.

В числе социально значимых учреждений, которым специалисты оперативно предоставили необходимую электроэнергию, стационар участковой больницы в селе Надежда Шпаковского муниципального округа, фельдшерско-акушерские пункты в поселке Доброжеланный Буденновского округа и хуторе Мищенском Кочубеевского округа.

Кроме того, электроэнергией обеспечены порядка 40 участков под индивидуальное жилищное строительство в селе Садовом Предгорного округа. Построенная в населенном пункте энергетическая инфраструктура позволит при необходимости подключить к сетям еще порядка 100 участков.

В рамках мероприятий по технологическому присоединению новых заявителей специалисты увеличили мощность трансформаторных пунктов, построили линии электропередачи с установкой самонесущего изолированного провода (СИП). СИП более надежен, устойчив к механическим повреждениям и сложным погодным условиям. Современный провод также позволяет снизить риск травматизма среди населения в случае нарушений правил электробезопасности и исключить возможность незаконного подключения к линиям электропередачи.

Реализованный энергетиками комплекс работ позволил не только обеспечить потребителей необходимой мощностью, но и повысить системную надежность энергообъектов, качество электроснабжения территорий.

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Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, СТАВРОПОЛЬЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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