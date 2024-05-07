Филиал ПАО «Россети» – МЭС Юга и дочерняя компания «Россети Кубань» завершили совместный проект, нацеленный на повышение надежности электроснабжения Адлерского и Хостинского районов города-курорта Сочи и федеральной территории «Сириус». Энергетики установили на магистральной подстанции 220 кВ «Псоу» микропроцессорные релейные устройства для защиты линий 110 кВ, ведущих к объектам распределительной сети.

Смонтированы современные приемопередатчики команд телеуправления. Новые комплексы позволят при необходимости более точно определять место короткого замыкания на ЛЭП и тем самым сократить сроки восстановительных работ. Микропроцессорные защиты отечественного производства отличаются высокой чувствительностью к минимальным значениям параметров, а также имеют встроенную функцию регистрации событий.

Подстанция 220 кВ «Псоу» мощностью 400 МВА является ключевым питающим центром Имеретинской низменности. Объект участвует в распределении энергии крупной генерации.

Ранее «Россети» завершили еще один проект, нацеленный на повышение надежности электроснабжения Сочи – ввели после масштабной реконструкции три подстанции 110 кВ, которые расположены в самых густонаселенных районах – Центральном и Адлерском. Стоимость работ составила около 3 млрд рублей.