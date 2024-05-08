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Энергетики филиала "Россети – Урал" - "Пермэнерго" восстанавливают нарушенное непогодой электроснабжение части потребителей Пермского края

8 мая 2024, 17:14 587 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Урал
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ПАО «Россети Урал»

Фото: ПАО «Россети Урал»

Сегодня в части  мунициальных и городских округов  Прикамья: Пермском,  Суксунском, Кунгурском, Ординском,  Березовском, Еловском , Бардымском, Куединском и ряде других  из-за непогоды (дождь,  порывы ветра до 23 м/с) фиксируются локальные нарушения электроснабжения потребителей филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго».

Восстановление электроснабжения ведет 52  бригады энергетиков,  178 человек производственного персонала, 63  единицы спецтехники. При необходимости группировка сил и средств будет увеличена.  Работа филиала «Россети Урал»-«Пермэнерго»  продолжается в режиме повышенной готовности.  

Специалисты компании «Россети Урал» делают все необходимое, чтобы вернуть свет в дома жителей Пермского края в максимально сжатые сроки.
Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россети Урал» 8-800-220-0-220.

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Метки: АВАРИЙНЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ, РОССЕТИ УРАЛ, ПЕРМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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