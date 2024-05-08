Сегодня в части мунициальных и городских округов Прикамья: Пермском, Суксунском, Кунгурском, Ординском, Березовском, Еловском , Бардымском, Куединском и ряде других из-за непогоды (дождь, порывы ветра до 23 м/с) фиксируются локальные нарушения электроснабжения потребителей филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго».

Восстановление электроснабжения ведет 52 бригады энергетиков, 178 человек производственного персонала, 63 единицы спецтехники. При необходимости группировка сил и средств будет увеличена. Работа филиала «Россети Урал»-«Пермэнерго» продолжается в режиме повышенной готовности.

Специалисты компании «Россети Урал» делают все необходимое, чтобы вернуть свет в дома жителей Пермского края в максимально сжатые сроки.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россети Урал» 8-800-220-0-220.