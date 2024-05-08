ГК "Основа" планирует в 2026 году запустить в Мурманске "Арктический акватермальный физкультурно-оздоровительный комплекс", сообщил генеральный директор ООО "Городской курорт Мурманск" (дочерняя компания ООО УК "Термолэнд", входит в ГК "Основа") Сергей Гунба.

Соответствующее соглашение в среду заключили правительство Мурманской области и "Городской курорт Мурманск".

"Срок создания комплекса по подписанному соглашению - три года, но мы предлагаем, что проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию сделаем до конца 2026 года, и уже в 2026 году первые гости смогут посетить данный комплекс", - сообщил Гунба журналистам после церемонии подписания.

Объем инвестиций составит 3 млрд рублей, срок окупаемости - порядка 12 лет, добавил он.

"Источники финансирования - это и собственные средства компании и привлечённые банковские деньги, и часть - софинансирование со стороны регионального бюджета", - сказал Гунба.

Министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова отметила, что аквакомплекс будет построен на условиях государственно-частного партнёрства. Инвестор получил комплекс льгот, включая выделение земельного участка без торгов.

"Нам удалось привлечь федеральный инфраструктурный бюджетный кредит непосредственно на саму стройку и технологическое присоединение к инженерным сетям. Сумма поддержки составляет 570 млн рублей", - сказала министр.

Панфилова добавила, что впервые проект аквакомплекса был представлен в 2022 году, и "привлечение инвестора стало результатом этой презентации".

По ее словам, участки на улице Подгорной, где будет построен аквакомплекс, имеют "хороший инвестиционный потенциал в силу расположения на берегу Кольского залива".

Панфилова отметила, что территория Подгорной получит развитие в рамках мастер-плана, который разрабатывается для Мурманска как для одного из опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ.

Как сообщалось, комитет по туризму Мурманской области в январе выпустил приказ, в котором признал возможным заключение концессионного соглашения с "Городским курортом Мурманск". Приказ комитета и предложение компании "Городской курорт Мурманск" опубликованы в ГИС Торги.

В проекте концессионного соглашения говорилось, что оно будет заключено на 49 лет. После завершения строительства концессионер будет в течение пяти лет нести ответственность за качество возведенного акватермального комплекса.

Площадь комплекса составит порядка 15 тыс. кв. м. В нем будут располагаться аквапарк, бассейны, термы, фитнес, СПА, пляж и кафе.

В проекте соглашения о концессии также отмечалось, что расчетная стоимость строительства определена на уровне 2 млрд 995 млн 114 тыс. рублей, предельная - 3 млрд 893 млн 650 тыс. рублей включая НДС. Размер базового капитального гранта - 300 млн рублей.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Городской курорт Мурманск" зарегистрировано в июне 2023 года с уставным капиталом 100 тыс. рублей. Генеральный директор - Сергей Гунба. Он также возглавляет ООО "Городской курорт Оренбург" и ООО "Городской курорт Ярославль".

В настоящее время в Мурманской области нет акватермальных комплексов.

Ранее, в августе 2023 года, ГК "Основа" сообщила, что приступает к строительству двух термальных комплексов "Термолэнд" в Санкт-Петербурге и Новокузнецке. Также ГК сообщила о переговорах о создании комплексом в Перми, Красноярске и Новосибирске.

"В ближайшие пять лет в планах компании открыть 50 комплексов федеральной сети "Термолэнд" в Московском регионе и крупнейших региональных городах России", - приводились в сообщении слова президента ГК "Основа" Александра Ручьева.

ГК "Основа", согласно ее официальному сайту, девелоперская и инвестиционная компания, реализует, в том числе, проекты по строительству жилья в Москве и Московской области, развивает семейную досуговую инфраструктуру (термальные комплексы, парки квестов и кинетических аттракционов). В управлении ГК "Основа" находится более 170 тыс. кв. метров коммерческой недвижимости.