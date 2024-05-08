Генеральный директор ПАО «Россети Центр» Игорь Маковский провел заседание оперативного Штаба по вопросам обеспечения надежной и устойчивой работы электросетевого комплекса в условиях неблагоприятных погодных явлений - дожди с грозами, град, мокрый снег, ветер с порывами до 25 м/с.

Наиболее сильному воздействию циклона подверглись территории Белгородской, Курской, Воронежской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Рязанской и Нижегородской областей. Прогнозируется, что неблагоприятные погодные явления сохранятся в 15 филиалах компании на протяжении всех предстоящих майских праздников.

Энергетики осуществляют усиленный контроль за объектами электросетевого комплекса. Во всех филиалах регионов с повышенными рисками воздействия неблагоприятных метеоявлений организовано круглосуточное дежурство работников и руководителей. К оперативному реагированию на нештатные ситуации готовы 8 049 специалистов в составе 2 041 бригад и 3 525 единиц авто- и спецтехники. Для временного энергоснабжения потребителей в случае необходимости подготовлены к применению 2 449 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 110,5 МВт. На постоянной основе организовано взаимодействие с органами власти, подразделениями МЧС и региональными Штабами, в усиленный режим переведен Контакт-центр.