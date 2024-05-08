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Игорь Маковский: оперативный Штаб "Россети Центр" осуществляет усиленный контроль за работой электросетевого комплекса

8 мая 2024, 17:30 556 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Центр
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Генеральный директор ПАО «Россети Центр» Игорь Маковский провел заседание оперативного Штаба по вопросам обеспечения надежной и устойчивой работы электросетевого комплекса в условиях неблагоприятных погодных явлений - дожди с грозами, град, мокрый снег, ветер с порывами до 25 м/с.

Наиболее сильному воздействию циклона подверглись территории Белгородской, Курской, Воронежской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Рязанской и Нижегородской областей. Прогнозируется, что неблагоприятные погодные явления сохранятся в 15 филиалах компании на протяжении всех предстоящих майских праздников.

Энергетики осуществляют усиленный контроль за объектами электросетевого комплекса. Во всех филиалах регионов с повышенными рисками воздействия неблагоприятных метеоявлений организовано круглосуточное дежурство работников и руководителей. К оперативному реагированию на нештатные ситуации готовы 8 049 специалистов в составе 2 041 бригад и 3 525 единиц авто- и спецтехники. Для временного энергоснабжения потребителей в случае необходимости подготовлены к применению 2 449 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 110,5 МВт. На постоянной основе организовано взаимодействие с органами власти, подразделениями МЧС и региональными Штабами, в усиленный режим переведен Контакт-центр.

«В круглосуточном режиме энергетики осуществляют контроль за оперативной обстановкой в регионах присутствия компании. Мы готовы в кратчайшие сроки минимизировать последствия аномальных неблагоприятных погодных явлений там, где они возникают. Особое внимание в эти дни будет уделено электроснабжению мероприятий государственного значения, социальной инфраструктуры и мест отдыха граждан. Энергетики сделают все возможное, чтобы исполнить свой основной долг – обеспечить потребителей электроэнергией. Мы обладаем для этого всеми необходимыми силами и средствами», – подчеркнул Игорь Маковский.

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Метки: ИГОРЬ МАКОВСКИЙ, РОССЕТИ ЦЕНТР, РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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