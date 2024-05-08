Инвестиции в производственные предприятия в г. Абу-Даби (ОАЭ), г. Антверпен (Бельгия) и г. Стенунгсунд (Швеция) позволят значительно увеличить производственные мощности по выпуску высококачественных кабельных компаундов, что поможет удовлетворить потребности энергетического перехода.

Расширенные предложения компании DYM Solution Co Ltd, которая производит высоковольтные полупроводниковые материалы, нетоксичные экологические огнестойкие материалы, изоляционные материалы высокого давления, резиновые материалы и другие сопутствующие товары, и компании Bayport Polymers (Baystar), совместного предприятия трёх признанных лидеров нефтехимической отрасли (компаний Total S. A. (Total), Borealis Holdings LLC и NOVA Chemicals), укрепляют позиции компании Borealis в Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Америке.

Одним из ключевых достижений 28-й Конференции участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP28) стало соглашение об увеличении в три раза мощностей возобновляемой энергетики в энергетическом секторе к 2030 году. Для достижения этой цели потребуется значительное усовершенствование инфраструктуры, в частности, расширение сети высоковольтных кабелей, которые доставляют электроэнергию от морских ветровых электростанций и других возобновляемых источников энергии на огромные расстояния туда, где она необходима. Компании Borealis и Borouge едины в своём стремлении поддержать переход на возобновляемые источники энергии. Обладая многолетней историей партнёрства с мировой кабельной промышленностью, компании готовы принять этот вызов.

На выставке wire Düsseldorf 2024 компании Borealis и Borouge продемонстрировали ряд решений в области компаундов для изоляции и оболочек следующего поколения — передовые компаунды, которые позволяют создавать более долговечные, эффективные и надёжные кабельные системы и в то же время являются экологически безопасными и экономически выгодными. Один из примеров — компаунд Borcycle™ ME7153SY для изготовления кабельной оболочки, первое в своем роде решение, обеспечивающее превосходные эксплуатационные свойства при минимальном воздействии на окружающую среду.

Кроме того, эти компании осуществляют крупные инвестиции, направленные на расширение своих глобальных производственных мощностей и предлагаемого ассортимента продукции. Эти шаги подчёркивают стремление компаний удовлетворять текущие и будущие потребности энергетической отрасли.

Компании Borealis и Borouge увеличивают производственные мощности завода в Рувайсе (Ruwais) для удовлетворения растущего спроса в Азии и на Ближнем Востоке.

Компания Borealis совместно с Национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC) инвестирует в расширение мощностей на 100 000 метрических тонн на заводе компании Borouge в Рувайсе, Абу-Даби. Завод производит компаунды из сшитого полиэтилена (XLPE) на основе запатентованной компанией Borealis технологии Borlink™. Расширение производственных мощностей позволит сторонам удовлетворить растущий спрос на компаунды для проводов и кабелей в Азии и на Ближнем Востоке. Планируется, что проект будет завершен к концу 2025 года.

Модернизация оборудования компании Borealis для производства электропроводящих компаундов в Антверпене близится к завершению. Компания Borealis близка к завершению масштабной модернизации своих производственных мощностей по производству электропроводящих компаундов в Антверпене (Бельгия), что является частью инвестиций в размере 200 миллионов евро в предприятия по производству сшитого полиэтилена и электропроводящих компаундов в Антверпене и Стенунгсунде. Расширение производства в Антверпене имеет решающее значение для удовлетворения высокого спроса на современные компаунды для изготовления электропроводящих экранов для кабельных систем высокого напряжения постоянного тока, в частности, для глобальных проектов в области морской ветроэнергетики и интерконнекторов. Проект планируется завершить к третьему кварталу 2024 года

Кабельная продукция компании Borealis теперь производится компанией DYM.

С момента присоединения к группе компаний Borealis в 2020 году компания DYM Solution Co Ltd (DYM), базирующаяся в Южной Корее, сыграла решающую роль в расширении присутствия компаний Borealis и Borouge в Азии и на Ближнем Востоке. В настоящее время компания Borealis начала использовать в производстве некоторых из своих продуктов продукцию компании DYM. Одним из первых продуктов, успешно реализованных с использованием нескольких источников, стало кабельное решение Borealis, которое уже получило одобрение местных производителей кабельной продукции.

Компания Borealis укрепляет свою деятельность в Северной Америке, расширяя ассортимент проводов и кабелей компании Baystar. Это совместное предприятие компаний Borealis и TotalEnergies начнёт поставлять компаунды для кабельных оболочек, расширяя предложение компании Borealis для североамериканской кабельной промышленности. Это знаменует собой важную веху в стратегии расширения географического присутствия компании Borealis.