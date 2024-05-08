Китай и Индия остаются ключевыми драйверами мировой угольной генерации. По данным Global Energy Monitor, в 2023 г. на долю двух стран приходилось 76% глобального ввода мощности угольных ТЭС (52,9 из 69,5 гигаватта, ГВт). Однако расширение энергоспроса в развивающихся странах приводит к появлению новых точек роста на мировой карте угольной генерации.

Одной из них является Индонезия, которая ранее была крупным экспортером энергетического угля, однако в последние годы наращивает внутренний спрос на твердое топливо. Страна в период с 2015 по 2023 гг. ввела в эксплуатацию 28,5 ГВт угольных ТЭС, в результате установленная мощность местных угольных электростанций выросла более чем вдвое, достигнув 51,6 ГВт. Благодаря большим запасам угля Индонезия использует в электроэнергетике преимущественно собственное сырье, которое, правда, отличается сравнительно низким качеством, т.е. высокой влажностью и низкой теплотворностью. Это приводит к большому расходу топлива и высокой эмиссии CO2. По оценке Energy Institute, выбросы парниковых газов в энергетическом секторе Индонезии выросли почти на 50% в период с 2015 по 2022 гг., достигнув 692 млн т CO2-эквивалента, что более чем вдвое превышает объем эмиссии CO2 от сжигания попутного нефтяного газа (ПНГ).

К числу быстрорастущих угольных рынков относится и Пакистан, где в период с 2015 по 2023 гг. было введено 7,6 ГВт угольных ТЭС. В результате доля угля в национальной структуре электрогенерации выросла с 0,1% в 2015 г. до 17,8% в 2022 г. (более поздних данных нет). Пакистан использует в электроэнергетике как собственное, так и привозное сырье. Добыча всех видов угля в Пакистане в период с 2015 по 2022 гг. выросла с 3,3 млн до 9,9 млн т, а импорт (без учёта бурого угля) – с 4,7 млн до 14,3 млн т соответственно. В свою очередь, в Бангладеш в период с 2018 по 2023 гг. было введено в строй 4,5 ГВт угольных ТЭС – больше, чем за предшествующие 15 лет. В результате доля угля в структуре электрогенерации увеличилась с 1,9% в 2018 г. до 5,6% в 2022 г. Правда, ключевым источником электроэнергии для Бангладеш остается газ, на долю которого в 2022 г. приходилось 67,8% выработки.

Точкой роста для отрасли является и Центральная Азия. По оценке экспертов ассоциации "Глобальная энергия", общая мощность запланированных, но еще не строящихся, угольных электростанций в регионе к началу 2024 г. (8,3 ГВ) в два с лишним раза превосходила уровень 2014 г. (чуть менее 4 ГВт). Причина – во все том же росте энергоспроса. По данным Ember, электропотребление в Казахстане выросло на 21% в период с 2014 по 2022 гг. (до 113 тераватт-часов), а в Узбекистане – на 43% (до 78 тераватт-часов).