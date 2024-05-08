Системный оператор завершает более чем 10-летний инвестиционный проект по созданию в Новосибирске комплекса современных диспетчерских центров для размещения двух филиалов – ОДУ Сибири и Новосибирское РДУ.

7 мая 2024 года получено разрешение на ввод в эксплуатацию. Перевод Новосибирского РДУ в новый диспетчерский центр планируется в IV квартале 2024 года, ОДУ Сибири – до конца 2025 года.

Строительство нового здания диспетчерских центров осуществлялось в рамках масштабного инвестиционного проекта Новосибирской области, утвержденного губернатором региона Андреем Травниковым.

«Общая площадь новых зданий превышает 16,5 тыс. кв. м. Диспетчерские центры оснащены современными инженерными системами, создают условия для масштабного развития информационной и технологической инфраструктуры оперативно-диспетчерского управления, обеспечения дополнительных возможностей по расширению наблюдаемости текущего состояния объектов диспетчеризации Объединенной энергосистемы Сибири и энергосистемы Новосибирской области, ускорения принятия оперативных решений, увеличения эффективности планирования и управления режимами», – говорит генеральный директор Филиала Системного оператора ОДУ Сибири Алексей Хлебов.

С момента создания в составе Системного оператора в 2008 году Новосибирское РДУ размещалось в арендованных помещениях на двух площадках, что налагало серьезные ограничения на развитие технологической инфраструктуры оперативно-диспетчерского управления региональной энергосистемой и не соответствовало требованиям «Положения о технической политике АО «СО ЕЭС».

ОДУ Сибири исторически располагалось в собственном здании в Кемерово. Оно было спроектировано и построено в 60–70-х годах прошлого столетия и отражало существовавшие в то время подходы к техническому и инженерному обеспечению диспетчерского управления, а также уровень развития электроэнергетики, науки и техники начала второй половины прошлого века.

В рамках проекта разработано уникальное техническое задание, предусматривающее оптимальную и в тоже время максимально надежную организацию инфраструктуры двух диспетчерских центров на одной площадке. Реализован комплекс строительно-монтажных работ.

Комплекс зданий оборудован интегрированной системой безопасности и системой мониторинга функционирования инженерного оборудования. Надежность диспетчерской связи и передачи данных обеспечивают волоконно-оптические линии связи. Для непрерывного диспетчерского управления энергосистемами предусмотрено бесперебойное гарантированное энергоснабжение от автономного источника питания всего оборудования средств диспетчерского и технологического управления и автоматизированной системы диспетчерского управления.

Для подготовки и повышения квалификации специалистов созданы пункты подготовки персонала и учебные классы. Их возможности позволяют проводить обучение специалистов технологического блока и блока информационных технологий, а также противоаварийные тренировки диспетчеров филиалов Системного оператора и общесистемные тренировки с участием оперативного персонала субъектов электроэнергетики операционной зоны ОДУ Сибири и Новосибирского РДУ.