Реконструкция на подстанции «Крыловка» под кураторством специалистов филиала АО «Сетевая компания» Казанские электрические сети проводится в рамках усиления надежности энергоснабжения при полном переводе в кабель КВЛ 110 кВ Новокремлевская-Западная и КВЛ 110 кВ ТЭЦ 1 – Западная.

ПС 110 кВ Крыловка была введена в эксплуатацию в 1983 году, о чем свидетельствует кирпичная гравировка на фасадной стене здания – это одна из первых подстанций закрытого типа. Несмотря на почтенный возраст энергообъекта, «начинка» здания соответствует современным стандартам электроэнергетики благодаря ранее проведенной реконструкции. В 2012 году здесь было частично заменено силовое оборудование и установлены новые шкафы оборудования релейной защиты и автоматики, телемеханики. Из тупиковой подстанции станет транзитной, говорят энергетики соединив межсестемные центра питания как ТЭЦ-1 и ПС 110 кВ Западная.

Решение о дооснащении энергообъекта, ставшего значимым узлом Казанского энергокольца, дополнительным оборудованием было продиктовано необходимостью перехода ВЛ 110 кВ на кабельное исполнение. Изменение схемы потребовало монтажа дополнительного оборудования, который будет проведен в 3 этапа. Также частично модернизировано (трансформаторы тока, гибкая ошиновка) и перекомпоновано оборудование в существующих двух секциях закрытого распредустройства. Благодаря этому повысится не только надежность оборудования, но его безопасность и удобство для персонала. Например, у устанавливаемых разъединителей с электродвигательными приводами (взамен ручных) появляется новый функционал, позволяющий производить управление удаленно, с рабочего места диспетчера. Таким образом исключается необходимость обязательного приезда бригады ОВБ на этот объект при возникающих нештатных инцидентах.

Сейчас представители подрядной организации работают в ЗРУ-110 кВ – возводят ремонтную перемычку с целью усиления надежности потребителей прилегающего района на период восстановительных работ. Сложный процесс производства работ в замкнутом пространстве в условиях действующей подстанции исполняется в намеченные сроки в соответствии с графиком.

Исполнителем работ выступает ООО «Опора Плюс», которой привлечено на объект две бригады электромонтажников, третья бригада – занимается пуско-наладкой оборудования – эти рабочие процессы идут параллельно и дополняют друг друга.

«В этих стесненных условиях, в заданных габаритах большинство процессов приходится исполнять в ручном режиме. Например, чтобы без автоматического подъемника поднять на высоту оборудование весом около 100 килограмм. Или для того, чтобы переместить строительные леса даже на несколько метров, приходится их постоянно разбирать. – рассказывает начальник Казанского монтажного участка Александр Епифанов, – Но ребята успешно справляются с поставленными задачами, более того постоянно генерируют идеи для небольших улучшений процесса, изобретают вспомогательные устройства. Этому способствует и то, что многие из нас уже обучены сотрудниками «Сетевой компании» основам бережливого производства».

Работы планируется завершить в установленные сроки. Одновременно в рамках этого проекта работы по модернизации оборудования проводятся еще на двух казанских подстанциях ПС 110 кВ Западная и ПС 110 кВ Новокремлевская. Объемы на всех энергообъектах разные, объединяет одно – необходимое условие соблюдения рабочей схемы, постоянной аварийной готовности при выполнении работ.