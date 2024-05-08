В Амурской области отремонтируют автомобильную дорогу Р-297 «Амур» Чита - Невер - Свободный - Архара - Биробиджан - Хабаровск на участке км 1644+206 - км 1675+165, сообщает RosTender.info.

Федеральное казённое учреждение «Межрегиональная дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России Федерального дорожного агентства» принимает заявки на участие в тендере до 24 мая. Начальная цена контракта 2,4 млрд рублей из средств федерального бюджета.

Двухполосная автомобильная дорога с асфальтобетонным видом покрытия относится к III технической категории. Расчетная скорость движения 100 км/ч. Общая протяженность ремонтируемого участка автомобильной дороги составляет 31 км. Работы производятся без перерыва в движении транспорта. Окончание ремонта запланировано на 30 сентября 2026 года.