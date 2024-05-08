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В Донбассе и Новороссии до 2030 года планируют реконструировать пять аэропортов

8 мая 2024, 14:00 580 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ТАСС
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: kartinkin.net

Фото: kartinkin.net

Пять аэропортов в Донбассе и Новороссии планируется реконструировать до 2030 года. Об этом сообщила заместитель руководителя Росавиации Наталья Андрианова во время выступления на экспертной панели "Развитие инфраструктуры 2030: обновление инфраструктуры аэропортов".

По ее словам, всего в России 75 аэропортов требуют реконструкции.

"75 аэропортов - это аэропорты, где требуются мероприятия по реконструкции, по новому строительству, восстановлению - опять-таки, аэропорты на новых территориях в этот перечень также включены", - отметила она, добавив, что всего запланирована реконструкция пяти аэропортов. 

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Метки: ИНВЕСТИЦИИ, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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