Пять аэропортов в Донбассе и Новороссии планируется реконструировать до 2030 года. Об этом сообщила заместитель руководителя Росавиации Наталья Андрианова во время выступления на экспертной панели "Развитие инфраструктуры 2030: обновление инфраструктуры аэропортов".

По ее словам, всего в России 75 аэропортов требуют реконструкции.