Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
Это инвестиционный проект тюменского девелопера ГК «ТИС».
Общий объем инвестиций 2 миллиарда рублей, будет создано 470 рабочих мест. Финансирование проекта планируется за счет собственных и частично с привлечением кредитных средств. Поддержка оказывается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
В рамках реализации масштабного проекта будет возведен производственный комплекс площадью 37 тыс. кв м, где будут располагаться 5 производственных цехов, склад готовой продукции и административно - бытовой комплекс.
На сегодняшний день инвестор осуществляет разработку проектной документации. Идут работы по подведению инженерной инфраструктуры и начата отсыпка земельного участка.
Ориентировочный срок запуска объекта - 4 квартал 2027 года.
Для реализации проекта предоставлен земельный участок в аренду без проведения торгов. Со стороны Инвестиционного агентства оказывается содействие в подведении инженерных сетей к планируемому объекту.
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