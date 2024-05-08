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В Тюмени, в районе Велижанского тракта, началось возведение домостроительного комбината

8 мая 2024, 16:15 611 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: invest.admtyumen.ru
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Фото: invest.admtyumen.ru

Фото: invest.admtyumen.ru

Это инвестиционный проект тюменского девелопера ГК «ТИС».

Общий объем инвестиций 2 миллиарда рублей, будет создано 470 рабочих мест. Финансирование проекта планируется за счет собственных и частично с привлечением кредитных средств. Поддержка оказывается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В рамках реализации масштабного проекта будет возведен производственный комплекс площадью 37 тыс. кв м, где будут располагаться 5 производственных цехов, склад готовой продукции и административно - бытовой комплекс.

На сегодняшний день инвестор осуществляет разработку проектной документации. Идут работы по подведению инженерной инфраструктуры и начата отсыпка земельного участка.

Ориентировочный срок запуска объекта - 4 квартал 2027 года.

Для реализации проекта предоставлен земельный участок в аренду без проведения торгов. Со стороны Инвестиционного агентства оказывается содействие в подведении инженерных сетей к планируемому объекту.

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ
Отрасль: Строительство 

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