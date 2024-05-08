Это инвестиционный проект тюменского девелопера ГК «ТИС».



Общий объем инвестиций 2 миллиарда рублей, будет создано 470 рабочих мест. Финансирование проекта планируется за счет собственных и частично с привлечением кредитных средств. Поддержка оказывается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».



В рамках реализации масштабного проекта будет возведен производственный комплекс площадью 37 тыс. кв м, где будут располагаться 5 производственных цехов, склад готовой продукции и административно - бытовой комплекс.



На сегодняшний день инвестор осуществляет разработку проектной документации. Идут работы по подведению инженерной инфраструктуры и начата отсыпка земельного участка.



Ориентировочный срок запуска объекта - 4 квартал 2027 года.



Для реализации проекта предоставлен земельный участок в аренду без проведения торгов. Со стороны Инвестиционного агентства оказывается содействие в подведении инженерных сетей к планируемому объекту.