Банк ДОМ.РФ профинансирует строительство жилого квартала в Уфе

Банк ДОМ.РФ открыл кредитную линию группе компаний (ГК) «Первый трест» на строительство жилья в Республике Башкортостан. Проектное финансирование в размере 2,1 млрд рублей предоставлено для реализации жилищного проекта общей площадью 38 тыс. кв. м.

На полученные средства в 4 км от центра Уфы девелопер построит вторую очередь жилого комплекса комфорт-класса «Урбаника» для проживания порядка 450 семей. В пешей доступности размещены 2 школы, 6 детских садов, 2 поликлиники и магазины.

«Наше сотрудничество с ГК «Первый трест» носит стратегический и долгосрочный характер. Портфель Банка ДОМ.РФ с застройщиком насчитывает уже 5 жилищных проектов. Новый договор предусматривает в том числе предоставление средств на покупку земельного участка и финансирование предпроектных работ. Нацелены и в дальнейшем оказывать всестороннюю поддержку девелоперу в наращивании объемов строительства и формировании комфортной среды для жизни в Башкирии», – отметил управляющий директор Уральского регионального центра Банка ДОМ.РФ Олег Филиппов.

Договором предусмотрено благоустройство и озеленение придомовой территории. Полностью завершить реализацию проекта планируется в I квартале 2026 года.

«Сотрудничество с Банком ДОМ.РФ в области проектного финансирования — один из аспектов, позволяющих нам воплощать в реальность такие масштабные проекты, как ЖК «Урбаника». Во всём, начиная с инфраструктуры района и заканчивая квартирами со сценарным проектированием, проект полностью соответствует современным требованиям к качеству жизненного пространства», – сказал застройщик.

По данным портала наш.дом.рф на 8 мая, в Республике Башкортостан строится более 2,8 млн кв. м жилья, из них свыше 94% — с использованием счетов эскроу. Подробнее с условиями проектного финансирования Банка ДОМ.РФ можно ознакомиться по ссылке.