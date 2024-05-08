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ООО "Башкирэнерго" помогло восстановить электроснабжение Свердловской области

8 мая 2024, 16:30 592 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ООО Башкирэнерго
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Фото: ООО «Башкирэнерго»

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Аварийно-восстановительные работы в электросетях Свердловской области с участием бригад ООО «Башкирэнерго» завершены. Электроснабжение потребителей полностью восстановлено. Сегодня башкирские энергетики возвращаются домой.

Напомним, в воскресенье, 5 мая, 42 работника и 15 единиц техники ООО «Башкирэнерго» отправились на помощь в Свердловскую область, в которой произошли массовые аварийные отключения из-за обрушившегося в конце недели сильного снегопада и ледяного дождя. В сложных полевых условиях в течение трех дней башкирские сетевики провели большой объем работ в районах городских округов Полевское и Дегтярск. Работы включали в себя уборку поваленных деревьев на ЛЭП, восстанавление оборванных проводов, замену поврежденных опор, траверсов и изоляторов. Вчера, 7 мая, последствия стихии устранены и все отключенные потребители запитаны.

Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Урал» Владимир Рябушев выразил слова глубокой благодарности башкирским энергетикам за оказанную помощь, их высокий профессионализм и оперативность.

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Метки: БАШКИРЭНЕРГО, БЭСК, РОССЕТИ УРАЛ
Отрасль: Электроэнергетика 

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