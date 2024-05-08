Аварийно-восстановительные работы в электросетях Свердловской области с участием бригад ООО «Башкирэнерго» завершены. Электроснабжение потребителей полностью восстановлено. Сегодня башкирские энергетики возвращаются домой.



Напомним, в воскресенье, 5 мая, 42 работника и 15 единиц техники ООО «Башкирэнерго» отправились на помощь в Свердловскую область, в которой произошли массовые аварийные отключения из-за обрушившегося в конце недели сильного снегопада и ледяного дождя. В сложных полевых условиях в течение трех дней башкирские сетевики провели большой объем работ в районах городских округов Полевское и Дегтярск. Работы включали в себя уборку поваленных деревьев на ЛЭП, восстанавление оборванных проводов, замену поврежденных опор, траверсов и изоляторов. Вчера, 7 мая, последствия стихии устранены и все отключенные потребители запитаны.



Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Урал» Владимир Рябушев выразил слова глубокой благодарности башкирским энергетикам за оказанную помощь, их высокий профессионализм и оперативность.