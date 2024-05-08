Первый китайский завод готовится к открытию в ОЭЗ "Липецк"

Китайская компания Henan Xibao Metallurgy Materials Group Co., Ltd. готовит к открытию завод по производству шлакообразующих огнеупорных смесей для непрерывной разливки стали (ШОС). Их широко используют в металлургической промышленности. На данный момент это первое и пока единственное в России предприятие корпорации, которая является одним из старейших и крупных высокотехнологичных производителей металлургического оборудования и функциональных материалов в Китае.

В Липецкой области завод «Сибу Индастриэл» строят на Грязинской площадке особой экономической зоны «Липецк». Первый этап работ подходит к стадии завершения. Готов один цех, ведется отделка внутри административно-бытового комплекса и лаборатории, строители занимаются прокладкой коммуникаций. Пуско-наладочные работы запланированы на конец мая этого года. В июле-августе на предприятии намерены выйти на мощности, предназначенные для первого этапа старта производства.

Оборудование доставлено из Китая. Набрана и обучена часть персонала. На начальной стадии будет задействовано 30 работников. После запуска третьего этапа на производство привлекут около 300 специалистов.