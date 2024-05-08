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Первый китайский завод готовится к открытию в ОЭЗ "Липецк"

8 мая 2024, 16:45 614 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Официальный сайт Правительства Липецкой области
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: липецкаяобласть.рф

Фото: липецкаяобласть.рф

Китайская компания Henan Xibao Metallurgy Materials Group Co., Ltd. готовит к открытию завод по производству шлакообразующих огнеупорных смесей для непрерывной разливки стали (ШОС). Их широко используют в металлургической промышленности. На данный момент это первое и пока единственное в России предприятие корпорации, которая является одним из старейших и крупных высокотехнологичных производителей металлургического оборудования и функциональных материалов в Китае.

В Липецкой области завод «Сибу Индастриэл» строят на Грязинской площадке особой экономической зоны «Липецк». Первый этап работ подходит к стадии завершения. Готов один цех, ведется отделка внутри административно-бытового комплекса и лаборатории, строители занимаются прокладкой коммуникаций. Пуско-наладочные работы запланированы на конец мая этого года. В июле-августе на предприятии намерены выйти на мощности, предназначенные для первого этапа старта производства.

Оборудование доставлено из Китая. Набрана и обучена часть персонала. На начальной стадии будет задействовано 30 работников. После запуска третьего этапа на производство привлекут около 300 специалистов.

«Развитие международных связей, взаимоотношений с нашими китайскими партнерами — важный аспект как для экономики Липецкой области, так и для экономики нашей страны. Сейчас необходимо находить новые пути решения вопросов логистики, производства. Условия, созданные на ОЭЗ  «Липецк», этому способствуют», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

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Метки: ОЭЗ ЛИПЕЦК, ИНВЕСТПРОЕКТ

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