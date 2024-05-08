Специалисты филиала Северные электрические сети – ПАО «Россети Московский регион» установили три опоры, взамен выслуживших установленные сроки, на воздушной линии 35 кВ «Ветрово-Игнатово».

На воздушной линии 35 кВ «Вязовка – Ветрово» заменено 7,8 км провода марки АС-70/11, на воздушной линии 35 кВ «Рогачево – Васькино» - 5,9 км провода этой же марки. Построенные в 1952 году, эти воздушные линии обеспечивают электроснабжение более двадцати населенных пунктов Дмитровского г.о., среди которых, в частности, деревни Орудьево, Княжево, Жуковка, городское поселение Рогачево.

Всего в 2024 году на севере Подмосковья на воздушных линиях 35-110 кВ энергетики северного филиала ПАО «Россети Московский регион» заменят 46 выслуживших установленные сроки опор и более 20 км провода, а также грозозащиты, изоляторы. Результатом этих работ станет повышение надежности и качества электроснабжения более 10 тысяч жителей Дмитровского городского округа.