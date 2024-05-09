Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Кабель Победы. Новая онлайн-экспозиция музея кабельной отрасли к 9 мая

9 мая 2024, 08:47 346 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: RusCable.Ru
Авторы и источники / Правообладателям

В музее кабельной отрасли открылась новая онлайн-экспозиция "Кабель Победы", которая расскажет о том, как кабель помогал защищать Родину и приближал Победу. Экспозиция открылась при поддержке RusCable.Ru и Ассоциации "Электрокабель". В нее вошли архивные фотографии и артефакты из фондов ГОСКАТАЛОГА.

Каждый предмет коллекции — это чья-то история, чья-то судьба. За нехитрыми предметами и фотографиями бойцов кабельно-шестовых рот, за фрагментами кабельной продукции, в орденах и медалях сохраняется вклад кабельной отрасли в Победу.

Основу онлайн-экспозиции составляют фотографии и предметы разных лет, но проект "Кабель Победы" продолжается и на страницах RusCable.Ru и даже в эфире радио Kabel.FM. На RusCable.Ru мы запустили отдельный спецпроект, в котором собрали тематические публикации об энергетике и кабельной промышленности военных лет, а на Kabel.FM в прямом эфире и в подкастах можно будет послушать сводки с фронта — записи радивыступлений Юрия Левитана. 

Для многих кабельщиков День Победы и 9 мая — это еще и большие личные истории семей. В публикациях на RusCable.Ru в социальных сетях и на форуме мы собираем истории о родственниках тех, кто своими руками создавал эту Победу. Не важно - на фронте или за производственной линии, кабельщики знают, что они помогают этому миру. Помогают энергией, помогают связью, а иногда и ценой своей собственной жизни.

Портал RusCable.Ru и Ассоциация "Электрокабель" поздравляют Вас с Днем Победы и приглашают Вас посетить онлайн-экспозицию музея кабельной отрасли. Пусть войны закончатся и наступит мир. С праздником!

Перейти в экспозицию "Кабель Победы"

Обсуждают на форуме (20)
Метки: МУЗЕЙ, ВОЙНА, АЭК, RUSCABLE, 9 МАЯ, ВОВ
Отрасль: Кабельная промышленность 

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Кабель Победы
Другие новости сюжета:
17.05.2013
На заводе "Сибкабель" состоялось ежегодное шоу "Авто-леди"
08.05.2020
АО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" от всей души поздравляет вас с Днем Победы!
09.05.2023
"Москабельмет" поздравляет с Днем Победы в Великой Отечественной войне
08.05.2019
Рязаньэнерго поздравил ветеранов с Днем Победы
28.04.2015
Победа! 70 лет. Энергетики во время Великой Отечественной Войны
Другие новости рубрики Новости портала
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно