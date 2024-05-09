В музее кабельной отрасли открылась новая онлайн-экспозиция "Кабель Победы", которая расскажет о том, как кабель помогал защищать Родину и приближал Победу. Экспозиция открылась при поддержке RusCable.Ru и Ассоциации "Электрокабель". В нее вошли архивные фотографии и артефакты из фондов ГОСКАТАЛОГА.

Каждый предмет коллекции — это чья-то история, чья-то судьба. За нехитрыми предметами и фотографиями бойцов кабельно-шестовых рот, за фрагментами кабельной продукции, в орденах и медалях сохраняется вклад кабельной отрасли в Победу.

Основу онлайн-экспозиции составляют фотографии и предметы разных лет, но проект "Кабель Победы" продолжается и на страницах RusCable.Ru и даже в эфире радио Kabel.FM. На RusCable.Ru мы запустили отдельный спецпроект, в котором собрали тематические публикации об энергетике и кабельной промышленности военных лет, а на Kabel.FM в прямом эфире и в подкастах можно будет послушать сводки с фронта — записи радивыступлений Юрия Левитана.

Для многих кабельщиков День Победы и 9 мая — это еще и большие личные истории семей. В публикациях на RusCable.Ru в социальных сетях и на форуме мы собираем истории о родственниках тех, кто своими руками создавал эту Победу. Не важно - на фронте или за производственной линии, кабельщики знают, что они помогают этому миру. Помогают энергией, помогают связью, а иногда и ценой своей собственной жизни.

Портал RusCable.Ru и Ассоциация "Электрокабель" поздравляют Вас с Днем Победы и приглашают Вас посетить онлайн-экспозицию музея кабельной отрасли. Пусть войны закончатся и наступит мир. С праздником!