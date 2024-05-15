Общемировая выработка электроэнергии из всех типов возобновляемых источников (ВИЭ) – включая солнечные, ветровые, гидроэлектростанции и установки на биомассе – в 2023 г. выросла на 5,1%, а в абсолютном выражении – на 431 тераватт-час (ТВт*Ч), что сопоставимо с годовым потреблением электроэнергии во Франции (464 ТВт*Ч в 2023 г.). По данным Ember, доля ВИЭ в глобальной структуре выработки электроэнергии увеличилась с 29,4% в 2022 г. до 30,3% в 2023 г., впервые в истории преодолев отметку в 30%.

Ключевой причиной стал рекордный ввод инфраструктуры возобновляемой энергетики. По данным Международного агентства по ВИЭ (IRENA), общемировой ввод солнечных панелей и ветроустановок достиг 461,5 гигаватта (ГВт), превзойдя установленную мощность атомных реакторов (374,6 ГВт к маю 2024 г., согласно данным МАГАТЭ). В результате в 2023 г. глобальная выработка на солнечных электростанциях увеличилась на 23% (на 307 ТВт*Ч), а на ветровых – на 10% (на 206 ТВт*Ч). Китай, обеспечивший свыше 60% глобального ввода мощности ветровых и солнечных генераторов, сыграл решающую роль и в фактическом приросте выработки электроэнергии. По данным Ember, на долю КНР в 2023 г. пришлось 60% прироста генерации на ветроустановках и 51% – на солнечных электростанциях.

Выработка на гидроэлектростанциях (ГЭС) сократилась в мире на 2%, или на 88 ТВт*Ч. Главной причиной стала засушливая погода в Китае, из-за которой производство гидроэлектроэнергии в стране в 2023 г. упало на 59 ТВт*Ч, даже несмотря на рекордный ввод гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС). По оценке экспертов ассоциации "Глобальная энергия", на долю КНР в 2023 г. пришлось свыше 90% мирового ввода мощности ГАЭС (14,5 ГВт из 14,8 ГВт), обеспечивающих возможность хранения энергии в часы низкого спроса. Значимое сокращение выработки на ГЭС по итогам прошлого года было зафиксировано также в Индии, Вьетнаме и Мексики. Компенсирующую роль в этой ситуации сыграли угольные электростанции. Неслучайно на долю упомянутых четырех стран – Китая, Индии, Вьетнама и Мексики – в 2023 г. пришлось 95% мирового прироста угольной генерации.

Выработка электроэнергии из биомассы в 2023 г. выросла на 3,1% (на 21 ТВ*Ч), а ее доля осталась на уровне в 2,4% (при доле ГЭС в 14,3%, общей доле «солнца» и «ветра» в 13,4% и доле всех прочих ВИЭ в 0,2%). Наибольший рост популярности этого источника электроэнергии характерен для Китая и Японии, где доля биомассы в структуре генерации в период с 2015 по 2023 гг. увеличилась с 0,9% до 2,2% и с 2,8% и 4,8% соответственно.

В целом, ВИЭ в ближайшие годы будут оставаться самым быстрорастущим сегментом мировой электроэнергетики, в том числе благодаря снижению издержек. По оценке IRENA, среднемировая стоимость ввода наземных ветроустановок в период с 2010 по 2022 гг. снизилась на 42%, до $1274 на киловатт мощности (кВт), а солнечных панелей – на 83%, до $876 на кВт.