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EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабеля ТМ ЮНИКАБЕЛЬ

15 мая 2024, 11:30 343 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: EL-Комитет НОПСМ
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EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабеля ВВГ-Пнг(А)-LS 2*1,5 ТМ ЮНИКАБЕЛЬ, закупленного на маркетплейсе ОЗОН (продавец – ООО «ПО ЮНИКАБЕЛЬ»).

Испытания проводились в аккредитованной лаборатории на соответствие требованиям ГОСТ 31996-2012. По результатам испытаний выявлены отклонения по показателям:

  • занижение толщины изоляции ТПЖ (отклонение 10%);
  • занижение толщины оболочки из ПВХ (отклонение 12,8%);
  • превышение электрического сопротивления ТПЖ (отклонение 9,8%).

Отбор образцов кабельной продукции ТМ ЮНИКАБЕЛЬ проведен EL-Комитетом НОПСМ впервые. Результаты полученных испытаний кабельной продукции данного производителя позволяют утверждать, что она является фальсификатом и представляет опасность при использовании по назначению.

На основе проведенных испытаний представители EL-Комитет НОПСМ также обратились в орган по сертификации ООО «НИЦ ТЕСТ», оформивший сертификат соответствия на кабельную продукцию ТМ ЮНИКАБЕЛЬ, с требованием о проведении внепланового инспекционного контроля.

EL-Комитет НОПСМ категорически предостерегает потребителей от использования фальсифицированной продукции ТМ ЮНИКАБЕЛЬ.

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Метки: EL-КОМИТЕТ, НОПСМ, ФАЛЬСИФИКАТ
Отрасль: Кабельная промышленность 
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