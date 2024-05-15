Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабеля ВВГ-Пнг(А)-LS 2*1,5 ТМ ЮНИКАБЕЛЬ, закупленного на маркетплейсе ОЗОН (продавец – ООО «ПО ЮНИКАБЕЛЬ»).
Испытания проводились в аккредитованной лаборатории на соответствие требованиям ГОСТ 31996-2012. По результатам испытаний выявлены отклонения по показателям:
Отбор образцов кабельной продукции ТМ ЮНИКАБЕЛЬ проведен EL-Комитетом НОПСМ впервые. Результаты полученных испытаний кабельной продукции данного производителя позволяют утверждать, что она является фальсификатом и представляет опасность при использовании по назначению.
На основе проведенных испытаний представители EL-Комитет НОПСМ также обратились в орган по сертификации ООО «НИЦ ТЕСТ», оформивший сертификат соответствия на кабельную продукцию ТМ ЮНИКАБЕЛЬ, с требованием о проведении внепланового инспекционного контроля.
EL-Комитет НОПСМ категорически предостерегает потребителей от использования фальсифицированной продукции ТМ ЮНИКАБЕЛЬ.
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