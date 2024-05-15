EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабеля ВВГ-Пнг(А)-LS 2*1,5 ТМ ЮНИКАБЕЛЬ, закупленного на маркетплейсе ОЗОН (продавец – ООО «ПО ЮНИКАБЕЛЬ»).

Испытания проводились в аккредитованной лаборатории на соответствие требованиям ГОСТ 31996-2012. По результатам испытаний выявлены отклонения по показателям:

занижение толщины изоляции ТПЖ (отклонение 10%);

занижение толщины оболочки из ПВХ (отклонение 12,8%);

превышение электрического сопротивления ТПЖ (отклонение 9,8%).

Отбор образцов кабельной продукции ТМ ЮНИКАБЕЛЬ проведен EL-Комитетом НОПСМ впервые. Результаты полученных испытаний кабельной продукции данного производителя позволяют утверждать, что она является фальсификатом и представляет опасность при использовании по назначению.

На основе проведенных испытаний представители EL-Комитет НОПСМ также обратились в орган по сертификации ООО «НИЦ ТЕСТ», оформивший сертификат соответствия на кабельную продукцию ТМ ЮНИКАБЕЛЬ, с требованием о проведении внепланового инспекционного контроля.

EL-Комитет НОПСМ категорически предостерегает потребителей от использования фальсифицированной продукции ТМ ЮНИКАБЕЛЬ.