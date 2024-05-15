Мценский завод ОЦМ расширяет производство латунных прутков

Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
На Мценском заводе по обработке цветных металлов ввели в строй новое оборудование — комбинированную волочильную линию дизайна Shumag (Германия).
«Диаметр прутков — от 3-7 мм. Продукция получается высокого качества, т.к. в линии стоит полировальный узел. Запуск данной линии позволит увеличить выпуск латунных прутков и расширить рынок сбыта», - сообщили на металлургическом предприятии.
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