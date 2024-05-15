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Мценский завод ОЦМ расширяет производство латунных прутков

15 мая 2024, 14:00 269 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ИИС Металлоснабжение и сбыт
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Фото: metalinfo.ru

Фото: metalinfo.ru

На Мценском заводе по обработке цветных металлов ввели в строй новое оборудование — комбинированную волочильную линию дизайна Shumag (Германия).

«Диаметр прутков — от 3-7 мм. Продукция получается высокого качества, т.к. в линии стоит полировальный узел. Запуск данной линии позволит увеличить выпуск латунных прутков и расширить рынок сбыта», - сообщили на металлургическом предприятии.

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Метки: МЦЕНСКИЙ ЗАВОД ОЦМ
Отрасль: Металлургия 

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