13 мая 2024 года энергоблок №3 Курской АЭС выведен в капитальный планово-предупредительный ремонт, предусмотренный годовым графиком Концерна «Росэнергоатом», длительностью 65 суток.



Отключения оборудования энергоблока №3 были произведены в соответствии с требованиями технологического регламента и инструкций по эксплуатации.



В ходе ремонтных работ специалисты в составе порядка 2-х тысяч человек, включая производственно-ремонтный персонал и инженерную поддержку атомной станции, а также работников АО «Атомэнергоремонт» и ООО «Пролог» выполнят необходимые работы по более 12-ти тысячам технических позиций.



В том числе, будут выполнены работы по модернизации и продлению сроков эксплуатации, а именно: замена технологических каналов, регулирующих каналов системы управления и защиты (РК СУЗ) по результатам измерений, замена расходомеров, вертикальных теплообменников и другого оборудования, а также эксплуатационный контроль основного металла и сварных соединений.

«В числе основных работ - измерения параметров 240 технологических каналов и 20-ти РК СУЗ с использованием уникальных установок ИКС-49 и ИСТК-5М, разработанных отечественными специалистами. Эти установки, способные работать в активной зоне ядерного реактора, - продукт технологического суверенитета нашей страны. Их использование позволяет решать важную отраслевую задачу повышения безопасности, сокращения сроков плановых предупредительных ремонтов (ППР), отработки технологии продолжения безопасной работы реакторных установок типа РБМК, что обеспечило значительный экономический эффект. Благодаря, например, сокращению сроков ППР в 2023 году на Курской АЭС дополнительно выработано 1 млрд 349 млн кВтч электроэнергии», - сообщил заместитель главного инженера по ремонту Курской АЭС Сергей Зыскин.

Планово-предупредительный ремонт (ППР) - это ежегодная плановая процедура, проводимая на энергоблоках всех российских АЭС с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования для гарантированной безопасной выработки электроэнергии.

В настоящее время на Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находится энергоблок №4. Энергоблоки № 1 и № 2 находятся в режиме эксплуатации без генерации в связи с истечением установленного срока работы.



Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.



Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.



Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Россия продолжает модернизацию энергокомплекса, в том числе, атомных мощностей. Эта работа осуществляется с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.