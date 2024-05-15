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Правительство включило согласование площадок размещения объектов ВИЭ в число функций Системного оператора

15 мая 2024, 12:15 301 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: АО СО ЕЭС
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Новая процедура согласования мест размещения объектов ВИЭ с Системным оператором установлена Постановлением Правительства РФ от 03.05.2024 №561. Положения документа приняты в целях формирования рациональной структуры генерации в ЕЭС России и соблюдения установленных параметров ее надежности в условиях увеличения доли солнечной и ветровой генерации.

В соответствии с принятыми нормами при согласовании площадок размещения объектов ВИЭ Системный оператор будет учитывать системные ограничения для выдачи мощности совокупности заявленных проектов, что позволит в будущем минимизировать технологические ограничения выработки ВИЭ. Для этого вводится регулярная процедура «залпового» рассмотрения заявок на размещение новых объектов ВИЭ с учетом их привязки к электрической сети.

«Естественное свойство размещения объектов солнечной и ветровой генерации – их локализация в регионах с наиболее благоприятными природно-климатическими условиями. В связи с этим в ряде территориальных энергосистем они уже сегодня оказывают значительное влияние на режимно-балансовую ситуацию. С увеличением доли ВИЭ до системно значимых величин их рациональное территориальное размещение приобретает все большее значение для максимально эффективного использования этой генерации», – говорит Председатель Правления Системного оператора Федор Опадчий.

«Новый подход к территориальному размещению ВИЭ-генерации позволит помимо природного потенциала, текущих параметров социально-экономического развития и интересов инвесторов учитывать возможности конкретных энергорайонов по интеграции возобновляемых источников энергии без необходимости дополнительного значимого сетевого строительства и увеличения ресурсов регулирования баланса», – отметил директор по энергетическим рынкам и внешним связям Системного оператора Андрей Катаев.

Строительство объекта генерации на заранее согласованной с Системным оператором площадке размещения станет одним из условий учета его мощности при ее поставке на оптовый рынок. Согласованию подлежит размещение каждого объекта за исключением малых ГЭС, в том числе при изменении ранее согласованной площадки.

Такая процедура коснется объектов ВИЭ, отобранных начиная с 2024 года, а также объектов ВИЭ, в отношении которых поставщиком будет инициировано изменение места размещения объекта, начиная с июля 2025 года.

Детально процедура согласования планируемого размещения объектов ДПМ ВИЭ будет определена в договоре о присоединении к торговой системе оптового рынка.

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Метки: СО ЕЭС, ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ВИЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

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