Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и китайская нефтехимическая компания Haiwei (входит в промышленную корпорацию Hebei Haiwei Group) инвестируют в строительство первого на Дальнем Востоке РФ (порт Советская Гавань, Хабаровский край) морского терминала по перевалке сжиженных углеводородных газов (СУГ). Общая стоимость проекта, который реализует ООО «Компания Ремсталь», составляет порядка 30 млрд рублей. РФПИ и Haiwei инвестируют до 7 млрд рублей.

Соответствующее объявление состоялось в преддверии государственного визита Президента РФ Владимира Путина в Китай.

На первоначальном этапе общая мощность проекта прогнозируется на уровне 1 млн т в год. Целевые рынки экспорта - Китай и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Оснащение терминала предусматривается с учетом возможности круглогодичного экспорта.

Терминал будет принимать СУГ (пропан, бутан и их смеси), доставленные по железной дороге, а затем хранить и осуществлять перегрузку на суда-газовозы. Предполагается, что с учетом перевалки других видов грузов, помимо СУГ, мощность терминала может увеличиться до 10 млн тонн ежегодно.

Haiwei является одной из ведущих промышленных компаний в КНР, специализируется на производстве различных видов упаковочных материалов, элементов для электронных устройств и аккумуляторов и др.

Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), заявил: