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СГК и "Россети Сибирь" открыли первую электрозарядную станцию в Дивногорске Красноярского края

15 мая 2024, 13:30 297 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: Россети Сибирь
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Фото: ПАО «Россети Сибирь»

Фото: ПАО «Россети Сибирь»

Точка зарядки электромобилей появилась на территории автозаправки НТС, расположенной на въезде в город. Ежедневно этот участок дороги пересекают сотни автомобилистов, следующих по маршруту Дивногорск-Красноярск-Дивногорск, а также потоки машин из соседней Хакасии.

С момента старта совместного проекта СГК и «Россети Сибирь» «Сибирь заряжает» в Красноярске было оборудовано более 60 электрозарядных станций. Сегодня эта городская сеть – крупнейшая за Уралом. Проект также отмечен наградой всероссийского конкурса «Надежный партнер – экология» за лучший проект по развитию инфраструктуры для экологичных видов транспорта.

Новая точка на карте расширила границы проекта за пределы Красноярска. Мощность открывшейся в Дивногорске электрозарядной станции – 20 кВт постоянного тока, она оснащена коннекторами для японских автомобилей.

«Выбирая место расположения электрозарядной станции в Дивногорске, мы учитывали не только технические условия для ее подключения, но и целесообразность установки не во дворе дома, а на участке с интенсивным движением транспорта. Таким образом, владельцам электрокаров, которые проездом в городе или ежедневно ездят на работу из Дивногорска в Красноярск, мы дали возможность заряжать свой автомобиль именно по пути», - поясняет Игорь Загородний, руководитель программ развития СГК-Красноярск.

«Установленная в Дивногорске зарядная станция – это первая ЭЗС постоянного тока мощностью 20 кВт, оптимальная для городов-спутников Красноярска, являющаяся средним вариантом между дорогостоящей «быстрой» зарядной станцией 150 кВт и маломощной медленной до 10 кВт. Если зарядная станция придется по душе массовому пользователю, мы будем применять подобные решения и для других агломераций крупных городов с развитой зарядной инфраструктурой», – рассказывает Иван Сенников, главный эксперт управления разработки и внедрения сервисов и услуг «Россети Сибирь».

Сегодня в Дивногорске 18 электромобилей, и есть тенденция к росту. Организаторы проекта «Сибирь заряжает» уверены: развитие инфраструктуры не только в Красноярске, но и в соседних населенных пунктах края даст толчок для жителей к покупке электромобилей, что положительно скажется на чистоте воздуха. Уже сейчас энергетики рассматривают возможность установки еще одной электрозарядной станции на набережной Дивногорска.

В Красноярском крае зарегистрировано 367 электромобилей и более 60 работающих электрозарядных станций сети «Сибирь заряжает». В планах до конца года приблизиться к цифре 100.

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Метки: ЭЗС, ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, РОССЕТИ СИБИРЬ, СГК
Отрасль: Электроэнергетика 

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