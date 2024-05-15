Энергетики пензенского филиала ПАО «Россети Волга» исполнили 762 договора по технологическому присоединению, из которых 188 заключены с юридическими лицами, 574 – с физическими. В ходе работ по ТП было построено и реконструировано 20 км распределительных сетей 6-10/0,4 кВ, 2 трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ общей мощностью 185 кВА. Суммарная максимальная мощность присоединенных объектов новых потребителей составила 19 МВт. Помимо этого, энергетики установили 697 приборов и измерительных комплексов учета.

В числе присоединенных социально значимых объектов 26 относятся к области здравоохранения (фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории, здания медицинского назначения). Также энергетики присоединили к сетям 502 частных и многоквартирных дома, 9 участков уличного освещения в населенных пунктах и на автомобильных дорогах региона, 26 станций сотовой связи, 7 объектов, относящихся к отрасли сельского хозяйства, здание благотворительного фонда, храм и часовню, библиотечно-досуговый центр, автозаправочную станцию и т.д.

Самые крупные среди присоединенных объектов – проектируемая трансформаторная подстанция 10/0,4кВ для электроснабжения комплекса зданий на территории города Пензы, а также подобные объекты в Бессоновском и Мокшанском районах. Кроме того, энергетики филиала «Пензаэнерго» обеспечили подключение крупного тепличного комплекса в Пензенском районе. Подать заявку на присоединение к электросетям можно дистанционно, не выходя из дома или офиса, через Портал электросетевых услуг Группы «Россети» (https://портал-тп.рф) или с помощью мобильного приложения «Россети – личный кабинет». Техническая возможность обращения реализована и на портале Госуслуги. Консультацию по всем интересующим вопросам можно получить по телефону единого контакт-центра 8-800-220-0-220.