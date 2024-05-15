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Собянин дал старт проходке тоннелей Рублево-Архангельской линии метро

15 мая 2024, 15:45 169 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт проходке перегонных тоннелей на участке от станции «Народное Ополчение» до станции «Бульвар Генерала Карбышева» Рублево-Архангельской линии метро, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«Сегодня запускаем еще два проходческих щита на Рублево-Архангельской линии. Очень важная линия, улучшит транспортную доступность 800 тыс. москвичей, и, выйдя на Новорижское шоссе, снимет часть нагрузки с этого очень интенсивного и перегруженного направления», – сказал Собянин.

Он также напомнил, что 15 мая столичное метро отмечает день рождения.

«Сегодня день рождения Московского метрополитена. Я поздравляю всех, кто эксплуатирует метро, строит новые линии, новые станции, создает новые поезда. И от имени миллиона москвичей, которые каждый день пользуются московским метро, поздравляю всех работников, благодарю их за ту самоотверженную работу, которую они ежедневно выполняют в московском метро», – добавил Собянин.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, проходку левого тоннеля на участке от станции «Народное Ополчение» до станции «Бульвар Генерала Карбышева» Рублево-Архангельской линии метро ведет тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) «Натали», правого – ТПМК «Виктория». Длина каждого тоннеля составит 1,1 км. Глубина заложения на станции «Народное Ополчение» – 22 м, на самой глубокой точке – 24 м, на выходе у станции «Бульвар Генерала Карбышева» – 12 м. Завершить проходку тоннелей планируется в декабре 2024 года и феврале 2025 года соответственно.

Работы по строительству первого и второго пусковых комплексов Рублево-Архангельской линии от станции «Шелепиха» до станции «Липовая Роща» были начаты в 2021 году. Протяженность этого участка составляет 12,7 км. На участке будет шесть станций: «Звенигородская», «Народное Ополчение», «Бульвар Генерала Карбышева», «Серебряный Бор», «Строгино», «Липовая Роща». В настоящее время ведутся работы по строительству трех станций – «Народное Ополчение», «Звенигородская» и «Бульвар Генерала Карбышева». Завершена проходка перегонных тоннелей между станциями «Народное Ополчение» и «Звенигородская».

В сентябре 2024 года планируется начать сооружение тоннеля между станциями «Бульвар Генерала Карбышева» и «Серебряный Бор» Рублево-Архангельской линии метро. Начало проходки правого тоннеля на участке от станции «Шелепиха» до станции «Звенигородская» намечено на декабрь 2024 года.

Сооружение всех перегонных тоннелей Рублево-Архангельской линии на участке от от станции «Шелепиха» до станции «Липовая Роща» предполагается завершить в 2025–2026 годах.

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Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, МЕТРО
Отрасль: Строительство 

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