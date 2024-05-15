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В Смоленской области к 2027 году построят техношколу "Феникс" на 726 мест

15 мая 2024, 14:15 246 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ТАСС
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

Техношколу "Феникс" на 726 мест построят в Печерске Смоленской области к концу 2026 года. Стоимость реализации проекта оценивается в 1,5 млрд рублей, для его финансирования впервые в регионе будет применен механизм инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ, сообщили в пресс-службе правительства Смоленской области.

"С помощью инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ в Смоленской области будет профинансировано строительство многофункционального образовательного центра "Техношкола Феникс". Применение механизма для реализации проекта, который оценивается в 1,5 млрд рублей, одобрено профильной комиссией правительства РФ", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, многофункциональный образовательный центр будет построен в селе Печерске. "Развитие социальной инфраструктуры в области - один главных приоритетов в нашей работе. Новая школа на 726 мест будет возведена к концу 2026 года. Создадим в ней условия для получения современного качественного образования, а также занятий робототехникой, анализом данных и машинным обучением, освоения технологий 3D-печати и других индустрий будущего", - цитирует пресс-служба губернатора региона Василия Анохина.

Механизм инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ применяется в Смоленской области впервые.

"Благодаря льготной ставке и длительному сроку займа - 15 лет - проект будет реализован на максимально комфортных для инвестора условиях. Открыть финансирование по нему мы планируем уже в III квартале этого года", - отметил директор подразделения "Инфраструктурные облигации" ДОМ.РФ Александр Аксаков.

Отмечается, что на прилегающей территории уже строится новый микрорайон "Печерский парк". В общей сложности до 2037 года здесь введут в эксплуатацию 26 многоквартирных домов общей площадью 150 тыс. кв. м жилья.

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ
Отрасль: Строительство 

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