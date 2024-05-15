В его состав войдут четыре крупных предприятия. Здесь будут выпускать различные изделия медицинской, строительной, химической и других отраслей.

В районе железнодорожной станции Бекасово-Сортировочное в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта построят индустриальный комплекс. Город предоставил землю для возведения двух производств по выпуску строительных материалов. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В индустриальный комплекс в ТиНАО войдут четыре предприятия общей площадью 223 тысячи квадратных метров. Благодаря этому в округе появится 650 новых рабочих мест. Для строительства двух заводов город уже предоставил земельные участки площадью 12 гектаров по ставке один рубль в год. Это 32-я компания, которая воспользовалась поддержкой столицы», — сообщил Владимир Ефимов.

Предоставление в аренду земли по льготной ставке для развития производств на территории города — одна из мер поддержки бизнеса, которая действует с марта 2022 года. Она позволяет снизить затраты на создание рабочих мест и в короткие сроки наладить выпуск важной продукции.

По словам Министра Правительства Москвы, руководителя столичного Департамента городского имущества Максима Гамана, с инвестором заключили договоры аренды на пять лет. В течение этого времени он должен возвести на участках два завода. Для строительства еще двух предприятий индустриального комплекса планируется выделить 16 гектаров земли.

«Общая площадь земельных участков, на которых расположатся производства, составит почти 28 гектаров. На промышленных объектах займутся выпуском различных изделий медицинской, строительной, химической и других отраслей промышленности. В реализацию проекта инвестор вложит свыше 17 миллиардов рублей», — добавил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что вскоре в ТиНАО появятся пищевой и строительный кластеры. Здесь будут задействованы в общей сложности более 10 тысяч человек.

Масштабный инвестиционный проект — это особый статус, который могут получить производственные комплексы, инновационные центры, социальные учреждения, транспортные, спортивные, деловые и другие объекты. Для их строительства город предоставляет земельные участки в аренду без торгов. Благодаря этому появляются новые рабочие места и развивается инфраструктура.