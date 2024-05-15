Продлен срок ранней регистрации на 50-ю Сессию СИГРЭ

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Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
Центральный офис СИГРЭ принял решение продлить сроки ранней регистрации с пониженными регистрационными взносами на 50-ю Сессию СИГРЭ до 30 мая 2024 года.
Напоминаем, что 50-я Сессия пройдет с 25 по 30 августа 2024 года в Париже (Франция) и онлайн.
Стоимость очного участия приравнивается к стоимости онлайн-участия. Для онлайн-участников все мероприятия будут транслироваться с возможностью просмотра записей прошедших мероприятий (кроме Технической выставки, постер-сессий и культурной программы).
Регистрация делегатов 50-й Сессии и оплата участия в научной программе производится через Национальные комитеты СИГРЭ (для граждан России - через РНК СИГРЭ).
При регистрации в качестве делегата предоставляется:
Более подробная информация по стоимости участия и процессу регистрации в качестве делегата Сессии доступна в разделе по ссылке.
По всем вопросам регистрации и участия в 50-й Сессии обращаться на адрес Исполнительной дирекции РНК СИГРЭ cigre@cigre.ru с темой сообщения «Регистрация 50-я Сессия СИГРЭ».
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