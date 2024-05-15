Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Продлен срок ранней регистрации на 50-ю Сессию СИГРЭ

15 мая 2024, 12:30 299 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: РНК СИГРЭ
Авторы и источники / Правообладателям

Центральный офис СИГРЭ принял решение продлить сроки ранней регистрации с пониженными регистрационными взносами на 50-ю Сессию СИГРЭ до 30 мая 2024 года.

Напоминаем, что 50-я Сессия пройдет с 25 по 30 августа 2024 года в Париже (Франция) и онлайн.

Стоимость очного участия приравнивается к стоимости онлайн-участия. Для онлайн-участников все мероприятия будут транслироваться с возможностью просмотра записей прошедших мероприятий (кроме Технической выставки, постер-сессий и культурной программы).

Регистрация делегатов 50-й Сессии и оплата участия в научной программе производится через Национальные комитеты СИГРЭ (для граждан России - через РНК СИГРЭ).

При регистрации в качестве делегата предоставляется:

  • предварительный онлайн-доступ к материалам Сессии (краткий обзор и тексты докладов);
  • доступ к Церемонии открытия;
  • доступ к Открытию научной части программы;
  • доступ ко всем шестнадцати групповым и постер-сессиям международных Исследовательских комитетов;
  • доступ к тематическим и обучающим семинарам;
  • доступ на Техническую выставку СИГРЭ;
  • доступ к ежедневным сводкам мероприятий Исследовательских комитетов по направлениям;
  • доступ к прямым трансляциям и видеозаписям мероприятий;
  • доступ на Званый вечер СИГРЭ (29 августа).

Более подробная информация по стоимости участия и процессу регистрации в качестве делегата Сессии доступна в разделе по ссылке.

По всем вопросам регистрации и участия в 50-й Сессии обращаться на адрес Исполнительной дирекции РНК СИГРЭ cigre@cigre.ru с темой сообщения «Регистрация 50-я Сессия СИГРЭ».

Обсудить на форуме
Метки: РНК СИГРЭ, СЕССИЯ СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
15.05.2024
"Россети Тюмень" реконструировали километровый переход ЛЭП через судоходную протоку Оби
15.05.2024
В Смоленской области к 2027 году построят техношколу "Феникс" на 726 мест
15.05.2024
Собянин дал старт проходке тоннелей Рублево-Архангельской линии метро
15.05.2024
"Завод Москабель": развенчиваем мифы об алюминиевых кабелях на мастер-классе в Москве
15.05.2024
Ростех и "Ростелеком" объединяют компетенции в области информационной безопасности
Другие новости рубрики РНК СИГРЭ
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно