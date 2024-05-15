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Птицезащитные устройства снижают количество аварий на ЛЭП

15 мая 2024, 16:15 96 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: АО ДРСК

Амурские электрические сети (филиал АО "ДРСК", входит в Группу РусГидро) отметили снижение аварийных отключений на ВЛ 110 кВ более чем на 50%, связанных с воздействием птиц. На протяжении нескольких лет в рамках целевой программы энергетики устанавливают птицезащитные устройства (ПЗУ) на высоковольтные линии электропередачи.

В 2024 году на территории Амурской области энергетики планируют установить порядка 2 тысяч таких устройств, на общую сумму 10,5 млн рублей. ПЗУ помогают уберечь птиц, в том числе редких и краснокнижных, от поражения электрическим током, а также снижают риск отключений электроэнергии из-за воздействия пернатых. В прошлом году было установлено 1198 ПЗУ на общую сумму более 6,6 млн рублей.

С 2013 года в Амурской области отмечается рост популяции дальневосточного краснокнижного аиста. Для своих гнёзд они выбирают опоры высоковольтных ЛЭП. В этом году специалисты компании в Амурской области во время осмотров выявили 55 жилых гнезд, в прошлом году — 66.

«Законодательно запрещено разрушать или переносить гнезда краснокнижных птиц. Защита птиц от поражения электрическим током заключается в предотвращении возможности их приближения к токоведущим частям электроустановки и гнездования на опорах линий электропередачи, а также в исключении возможности касания токоведущих частей», - рассказывает главный инженер филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» Вячеслав Гаврилов.

Целевая программа по установке ПЗУ была принята для снижения нештатных ситуаций на энергообъектах из-за воздействия птиц. Она была разработана на основании информации ученых – орнитологов о местах гнездования птиц, занесенных в Красную книгу. Наиболее уязвимыми из-за размаха крыльев являются крупные птицы: аисты, цапли и журавли. В связи с этим устройства монтируются на участках ЛЭП, где наиболее вероятно появление именно этих особей.

Всего в период с 2024 по 2028 годы Амурские электрические сети планируют установить более 6,3 тысяч ПЗУ, на общую сумму более 31,4 млн рублей. Мероприятия по охране биологического разнообразия птиц предусмотрены экологической политикой компании.

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Метки: ДРСК, РУСГИДРО, ЛЭП, ЭКОЛОГИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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