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"Россети Ленэнерго" представили разработки компании в области импортозамещения на VII Международном энергетическом саммите

15 мая 2024, 13:45 278 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Ленэнерго

Специалисты «Россети Ленэнерго» приняли участие в деловой программе Международного энергетического саммита «Энергоснабжение и цифровизация». Эксперты обсудили актуальные вопросы развития энергетической отрасли.

Начальник департамента технологического развития и инноваций «Россети Ленэнерго» Сергей Шувалов представил разработки компании для решения задач по импортозамещению: полупроводниковый регулятор реактивной мощности, модульную систему с силовыми выключателями для автоматизации кабельной сети 6-10 кВ, конвертер протоколов и алгоритмов работы для организации взаимодействия микропроцессорных терминалов, кабельные штекерные муфты 35 кВ на отечественной элементной базе.

«Сегодня мы продемонстрировали коллегам наиболее перспективные направления НИОКР и результаты опытно-промышленной эксплуатации некоторых из них в сетях компании. Для нас особенно важно сотрудничество с отечественными производителями оборудования и комплектующих, а также с научно-исследовательскими институтами для разработки новых технологий и материалов», – отметил Сергей Шувалов.

VII Международный энергетический саммит «Энергоснабжение и цифровизация» проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 15 мая 2024 года. Ключевые темы: тренды развития энергетики в России и в мире, безопасность, оборудование и решения для энергокомпаний, цифровизация производственных процессов. Саммит проводится при поддержке Министерства энергетики РФ, Комитета Государственной Думы по энергетике и Института энергетических исследований Российской академии наук.

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Метки: РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГОС, ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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