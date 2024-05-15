Для повышения надежности электроснабжения ряда населенных пунктов Черепановского и Маслянинского районов энергетики выполнили ремонт трансформаторных подстанций.

На энергообъектах специалисты «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») поменяли изоляторы , смонтировали линейные разъединители, заменили провода от подстанций к опорам на новый самонесущий с полимерной изоляцией, а также обновили корпуса самих подстанций.

Эти металлические конструкции изготовлены на собственном производстве компании и обладают рядом преимуществ. Они позволяют оптимально разместить все необходимое подстанционное оборудование, а также учесть современные требования к организации технического учета.

Всего на ремонт электросетей сел Борково и Медведское «Россети Новосибирск» направили более 1 млн рублей. Энергетики уверены, что выполненные мероприятия позволят повысить качество электроэнергии и надежность электроснабжения населенных пунктов и расположенных в них социально значимых объектов, которые позволяют обеспечить комфортные условия жизни местного населения.

В целом, в рамках ремонтной программы «Россети Новосибирск» на 2024 год запланирован ремонт и замена корпусов порядка 240 трансформаторных подстанций. На эти цели компания направит более 50 млн рублей.