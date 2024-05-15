Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
Для повышения надежности электроснабжения ряда населенных пунктов Черепановского и Маслянинского районов энергетики выполнили ремонт трансформаторных подстанций.
На энергообъектах специалисты «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») поменяли изоляторы, смонтировали линейные разъединители, заменили провода от подстанций к опорам на новый самонесущий с полимерной изоляцией, а также обновили корпуса самих подстанций.
Эти металлические конструкции изготовлены на собственном производстве компании и обладают рядом преимуществ. Они позволяют оптимально разместить все необходимое подстанционное оборудование, а также учесть современные требования к организации технического учета.
Всего на ремонт электросетей сел Борково и Медведское «Россети Новосибирск» направили более 1 млн рублей. Энергетики уверены, что выполненные мероприятия позволят повысить качество электроэнергии и надежность электроснабжения населенных пунктов и расположенных в них социально значимых объектов, которые позволяют обеспечить комфортные условия жизни местного населения.
В целом, в рамках ремонтной программы «Россети Новосибирск» на 2024 год запланирован ремонт и замена корпусов порядка 240 трансформаторных подстанций. На эти цели компания направит более 50 млн рублей.
А на время проведения реконструкции и ремонта компания призывает потребителей региона отнестись с пониманием к осуществлению плановых отключений электроэнергии, необходимых для обеспечения безопасности работающего персонала, и проявить терпение до окончания работ. Информацию обо всех планируемых работах с отключением электроэнергии энергетики заблаговременно публикуют на сайте в разделе «Работы с отключением электроэнергии», где можно самостоятельно ознакомиться с данными каждого конкретного планового отключения электроэнергии (адрес, дата и время).
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