Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

"Россети Тюмень" реконструировали километровый переход ЛЭП через судоходную протоку Оби

15 мая 2024, 15:00 207 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Тюмень

Энергетики завершили реконструкцию перехода высоковольтных линий электропередачи «Кирьяновская – Ореховская» и «Кирьяновская – ПП Восточный-2» через судоходную протоку Мулка в ХМАО-Югре. ЛЭП обеспечивают электроэнергией Орехово-Ермаковское месторождение нефти и труднодоступные поселки, где проживают коренные малочисленные народы Севера. На реализацию инвестиционного проекта компания «Россети Тюмень» направила 155 млн рублей.

Специалисты реконструировали водный переход линий электропередачи общей протяженностью свыше одного километра. Чтобы исключить риски подтопления и нарушения устойчивости ЛЭП, энергетики установили 4 новых опоры взамен старых на расстоянии до 260 метров от русла реки. Между переходными опорами выполнили монтаж 8,4 километров провода массой 11 тонн. Также на линиях электропередачи установили более 650 изоляторов и 76 птицезащитных устройств.

Строительно-монтажные работы проводились зимой после полного промерзания грунта и реки, когда участок стал доступным для безопасного перемещения грузов, спецтехники и персонала. Транспортировка материалов непосредственно на объект осуществлялась по автозимнику и ледовой переправе общей протяженностью более 2 километров. Все технические мероприятия энергетики завершили до начала сезона навигации по Оби.

«Россети Тюмень» ведут непрерывную работу по совершенствованию и развитию электросетевого комплекса Тюменского макрорегиона. Реконструкция ЛЭП позволила повысить надежность электроснабжения объектов нефтедобычи и жителей труднодоступных поселков Покур, Былино и Вампугол, добраться до которых по земле можно только в зимний период, а летом – на вертолете или по воде.

Обсудить на форуме
Метки: РОССЕТИ ТЮМЕНЬ, ХМАО, ЮГРА, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 

Подпишитесь на YouTube канал портала RusCable.Ru.
Больше 3500+ подписчиков уже с нами! Спецпроекты, шоу и прямые эфире у вас под рукой!

Подписаться на канал

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
15.05.2024
РФПИ и китайская нефтехимическая компания Haiwei инвестируют в проект компании "Ремсталь" по строительству первого морского терминала по перевалке СУГ на Дальнем Востоке РФ
15.05.2024
В ТиНАО построят индустриальный комплекс в рамках масштабного инвестпроекта
15.05.2024
Правительство включило согласование площадок размещения объектов ВИЭ в число функций Системного оператора
15.05.2024
В Тамбовской области стартовала электрификация участка Юго-Восточной железной дороги Ртищево – Кочетовка
15.05.2024
В Смоленской области к 2027 году построят техношколу "Феникс" на 726 мест
Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно