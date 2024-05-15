Энергетики завершили реконструкцию перехода высоковольтных линий электропередачи «Кирьяновская – Ореховская» и «Кирьяновская – ПП Восточный-2» через судоходную протоку Мулка в ХМАО-Югре. ЛЭП обеспечивают электроэнергией Орехово-Ермаковское месторождение нефти и труднодоступные поселки, где проживают коренные малочисленные народы Севера. На реализацию инвестиционного проекта компания «Россети Тюмень» направила 155 млн рублей.

Специалисты реконструировали водный переход линий электропередачи общей протяженностью свыше одного километра. Чтобы исключить риски подтопления и нарушения устойчивости ЛЭП, энергетики установили 4 новых опоры взамен старых на расстоянии до 260 метров от русла реки. Между переходными опорами выполнили монтаж 8,4 километров провода массой 11 тонн. Также на линиях электропередачи установили более 650 изоляторов и 76 птицезащитных устройств.

Строительно-монтажные работы проводились зимой после полного промерзания грунта и реки, когда участок стал доступным для безопасного перемещения грузов, спецтехники и персонала. Транспортировка материалов непосредственно на объект осуществлялась по автозимнику и ледовой переправе общей протяженностью более 2 километров. Все технические мероприятия энергетики завершили до начала сезона навигации по Оби.

«Россети Тюмень» ведут непрерывную работу по совершенствованию и развитию электросетевого комплекса Тюменского макрорегиона. Реконструкция ЛЭП позволила повысить надежность электроснабжения объектов нефтедобычи и жителей труднодоступных поселков Покур, Былино и Вампугол, добраться до которых по земле можно только в зимний период, а летом – на вертолете или по воде.