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Усть-Лабинские электрические сети ведут капитальный ремонт 17 трансформаторных подстанций

15 мая 2024, 16:00 131 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Кубань
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Фото: ПАО «Россети Кубань»

Фото: ПАО «Россети Кубань»

Специалисты Усть-Лабинского филиала «Россети Кубань» ведут капитальный ремонт 17 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, которые обеспечивают электричеством социальные учреждения и порядка 4 тысяч жителей в сельских населенных пунктах Выселковского, Кореновского, Тбилисского и Усть-Лабинского районов Краснодарского края.

Энергетики проведут техническое обслуживание и ремонт энергообъектов с заменой устаревших выключателей, трансформаторов, разъединителей и другого оборудования. После технических мероприятий запланировано благоустройство прилегающих территорий и обновление диспетчерских наименований. Основная часть работ проводится хозяйственным способом – без привлечения подрядных организаций.

Всего в 2024 году в Усть-Лабинском филиале планируется выполнить эксплуатационное обслуживание более 80 трансформаторных подстанций. Специалисты намерены реализовать большую часть технических мероприятий до наступления летних пиков нагрузок на энергосистему.

Усть-Лабинский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией четыре муниципальных образования Краснодарского края: Выселковский, Кореновский, Тбилисский, Усть-Лабинский районы. В зоне ответственности филиала – 62 подстанции 35-110 кВ и 2 050 трансформаторных подстанций общей установленной мощностью 492 МВА.

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Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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