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Ассоциация "Электрокабель" приняла участие в торжественной церемонии в честь 15-летия Завода ТАТКАБЕЛЬ

17 мая 2024, 17:12 405 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: RusCable.Ru
Авторы и источники / Правообладателям

17 мая состоялась торжественная церемония, посвященная 15-летию Завода ТАТКАБЕЛЬ. Генеральный директор Ассоциации "Электрокабель" Наталья Сахарова и директор по информполитике Александр Гусев посетили предприятие и вручили памятные награды от Ассоциации.

В церемонии приняли участие более 80 человек. Мероприятие стало международным. Среди почетных гостей были представители министерства энергетики Ливии.

Перед церемонией для всех гостей была проведена техническая экскурсия по предприятию. Была продемонстрирована испытательная станция и готовая продукция. 

На кабельном рынке было много разговоров, связанных с будущей стратегией предприятия. Однако, сейчас все моменты по перестройке процессов завершены и ТАТКАБЕЛЬ активно приступил к реализации проектов. В частности, были организованы поставки высоковольтного кабеля 500 кВ для проекта "РусГидро". 

Генеральный директор Завода ТАТКАБЕЛЬ Евгений Савин на церемонии рассказал о планах организации военной приемки на территории предприятия, увеличении доли поставок для нужд ОПК и о проведенных переговорах с представителями ЛНР и ДНР, где планируется реализовать большие проекты по восстановлению и укреплению энергетики. Фрагмент выступления Евгения Савина доступен на YouTube-канале RusCable.Ru.

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Метки: АЭК, ТАТКАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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