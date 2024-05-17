«Россети Московский регион» в рамках технологического присоединения к сетям обеспечили дополнительными мощностями деловой кластер на Кутузовском проспекте, где расположена штаб-квартира крупнейшего универсального банка России.

Проект реализуется в несколько этапов, в рамках которого установлены 4 соединительных пункта (СП) 20 кВ, где смонтировано современное высоконадежное электротехническое оборудование – элегазовые выключатели, системы телемеханики с функцией телесигнализации, телеизмерения и телеуправления.

От высоковольтных подстанций «Сити» и «МГУ» проложены 9 кабельных линий (КЛ) повышенной пропускной способности напряжением 20 кВ и 8 кабельных линий 0,4 кВ. Из них часть трассы пройдена методом горизонтально направленного бурения. Сложность проводимых энергетиками работ для данного объекта – в плотности подземных инженерных коммуникаций, близости к развитой транспортной инфраструктуре – метро и железнодорожным путям, автомобильным дорогам.

По готовности заявителя на данном этапе, реализуемом в текущем году, будут выданы дополнительные 9,1 МВт мощности. Совокупная присоединенная мощность составит 38,5 МВт.

Строительно-монтажные работы в рамках заключительного, пятого этапа планируется завершить до 2025 года. Будет установлена распределительная подстанция 20 кВ и проложены 6 кабельных линий 20 кВ. В результате совокупная присоединенная мощность будет увеличена до 45,5 МВт.

Административно-торговый комплекс обеспечен электроэнергией в соответствие с первой категорией надежности, что не допускает перерыва в электроснабжении объекта.