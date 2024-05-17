Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) на Международной выставке-форуме «Россия» (ВДНХ) совместно с Инфраструктурным центром «Энерджинет» выступила с инициативой о создании технологического фонда развития локальной инженерной инфраструктуры. Заявление прозвучало в ходе заседания рабочей группы «Энерджинет» Национальной технологической инициативы, которое состоялось при поддержке Российского энергетического агентства в павильоне «Энергия жизни».

Основной целью новой платформы является решение стратегических задач пространственного развития и расселения людей в Российской Федерации на основе технологий нового энергетического уклада, к которым относятся автоматизированные гибридные энергетические комплексы на базе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и элементов управления энергетической гибкостью.

По словам руководителя направления по энергетике и ЖКХ КРДВ Максима Губанова, для достижения этой цели, особенно актуальной для удаленных и изолированных районов Дальнего Востока и Арктики, необходимо государственное стимулирование развития технологий распределенной энергетики и реализации инвестиционных проектов на их основе.

«В сложившейся системе государственного стимулирования инвестиций в ТЭК институциональные основы для развития локальной энергетики в виде системы перспективного планирования, профильного института развития и мер государственной финансовой поддержки отрасли еще не сформированы. Это является сдерживающим фактором развития отрасли. Чтобы решить данный вопрос, мы совместно с Инфраструктурным центром «Энерджинет» разработали предложение о создании технологического фонда развития локальной инженерной инфраструктуры, который будет представлен проектным центром на базе одного из действующих институтов развития. Задачей фонда будет привлечение государственного и частного финансирования для реализации инвестиционных проектов локальной энергетики с учетом потребностей отрасли и современных технологий», - пояснил Максим Губанов.

Как отметил генеральный директор Центра «Энерджинет» Дмитрий Холкин, задачей проектного центра будет формирование высокотехнологичного рынка в Российской Федерации на основе решения насущных прикладных задач обеспечения технологического суверенитета в сфере локальной энергетики и инфраструктурного обеспечения удаленных и изолированных территорий.

«Ключевой функционал будет сосредоточен на потребностях развития локальной энергетической инфраструктуры, включая взаимосвязанные вопросы электро-, тепло- и водоснабжения, моделирования и разработки оптимального технологического решения, а также эффективного механизма реализации проекта и привлечения частных инвесторов за счет мер государственной поддержки. Результатом этой деятельности будет формирование комплекта предпроектной документации, достаточной для принятия инвестиционного решения. Пакет документов будет учитывать требования всех заинтересованных сторон, включая эксплуатирующие организации, инвесторов, кредитные организации и действующие институты развития», - добавил глава Центра «Энерджинет».

Генеральный директор Российского энергетического агентства Минэнерго России Алексей Кулапин отметил актуальность инициативы по созданию проектного центра развития локальной инженерной инфраструктуры и вклад ФГБУ РЭА Минэнерго России в ее реализацию.

«Совместно с КРДВ мы разработали инвестиционную карту объектов локальной энергетики, которая наглядно подтверждает заявленную потребность в модернизации неэффективной дизельной, мазутной и угольной генерации в удаленных районах Дальнего Востока и Арктики. Мы приняли участие в ряде международных мероприятий по этой тематике, включая III Азиатско-Тихоокеанский энергетический форум, где представили уникальный опыт нашей страны в решении проблем энергоснабжения удаленных территорий и подтвердили интерес к технологическому сотрудничеству в этой сфере со стороны дружественных стран БРИКС, АТР и Африканского континента. В настоящее время мы совместно с КРДВ и ИЦ «Энерджинет» в рамках дорожной карты «Энерджинет» ведем подготовку доклада в Правительство Российской Федерации о создании условий для развития интеллектуальной энергетики на труднодоступных и изолированных территориях», - заявил Алексей Кулапин.

Напомним, что ранее предложение КРДВ получило поддержку Агентства стратегических инициатив и Национальной технологической инициативы.