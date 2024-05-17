Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
«Ростех», который претендует на постройку 1 ГВт генерации на юге страны, может получить разрешение на ввод только части мощностей. Минэнерго предлагает отдать госкорпорации строительство двух парогазовых энергоблоков на 500 МВт в Крыму и в Тамани.
Как сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники, дополнительно 855 МВт в Сочи и центральной части Кубани, стоимость которых может превысить 255 млрд рублей, разыграют открытом конкурс для инвесторов с импортным оборудованием, чтобы сократить затраты на строительство.
До 2029 года «Ростех» планирует расширить свои электростанции - «Таврическую» в Крыму (470 МВт) и «Ударную» в Тамани (560 МВт). Стоимость строительства пока не определена, как уточнили источники издания Ъ. Строительство генерации в энергосистеме Юга требуется для компенсации увеличивающегося энергодефицита в регионе, который на данный момент составляет примерно 1,3 ГВт и может увеличиться к концу года.
Минэнерго предлагает провести конкурс на строительство новых объектов, оставшегося объема в 855-941 МВт по наименьшей цене строительства. Планируется закрыть тепловые электростанции в Сочи и Джубге общей мощностью 358 МВт и построить новые объекты в Сочи и на Центральной Кубани. Новые электростанции должны быть запущены к 31 декабря 2028 года, и отбор победителя конкурса может быть объявлен в июне.
Ведомство разработало несколько вариантов экономических параметров конкурса. В первом министерство предлагает использовать только российское оборудование, установить базовую доходность проекта в 12% (при ОФЗ в 8,5%), а удельный CAPEX – до 220 тыс. рублей (в ценах 2028 года) за 1 кВт. При втором варианте, который также предполагает использование российского оборудования, базовая доходность будет 14%, CAPEX – 298 тыс. рублей. Тогда стоимость стройки превысит 254 млрд рублей, а общий платёж за 20 лет – 604 млрд рублей.
Третий вариант, разработанный Минэнерго, предполагает возможность использования иностранных турбин. В таком случае базовая доходность будет 12%, а CAPEX – 169 тыс. рублей, что позволит построить 855 МВт за 144,5 млрд рублей. Суммарный платёж оптового энергорынка за мощность объектов оценивается в 241,5 млрд рублей за 20 лет.
По данным «Коммерсанта», вопрос об условиях конкурсов вынесен на заседание правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики 22 мая.
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