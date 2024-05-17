В мае линейка медицинских изотопов, производимых на Ленинградской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), пополнилась самарием -153. На предприятии провели успешное тестовое облучение стартового вещества с целью его получения. Ранее была получена лицензия на его наработку. Производство опытной партии - обязательная процедура перед началом производства препарата.

Директор Ленинградской АЭС Владимир Перегуда прокомментировал:

«Сегодня радиофармпрепараты с самарием-153 широко применяются для уменьшения болевого синдрома при метастазах в костях для оказания полиативной помощи больным раком, а также в травматологии при хронических заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Терапия с применением самария-153 может позволить отказаться от постоянного приема наркотических анальгетиков, а также обладает свойством тормозить прогрессирование костных метастазов и добиваться стойкого снижения болевого синдрома».

В рамках действующего проекта «Росатома», вслед за Ленинградской АЭС, наработку изотопов медицинского назначения планируется организовать на Курской и Смоленской атомных станциях.

Электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом» осуществляет производство электрической и тепловой энергии на АЭС. В состав АО «Концерн Росэнергоатом» входят все 10 атомных станций России (наделены статусом филиалов Концерна), а также предприятия, обеспечивающие деятельность генерирующей компании. В настоящее время на АЭС России производится около 19% от всего объема выработки электроэнергии в России.

«Росэнергоатом» обладает возможностями ритмичной наработки на энергетических реакторах Ленинградской АЭС: молибдена-99, йода-131, лютеция-177, самария-153, применяемых при диагностике и лечении различных видов заболеваний, а также радиационно-легированного кремния для удовлетворения растущей потребности российской электронной промышленности.

Ленинградская АЭС (г. Сосновый Бор, Ленинградская обл.) является одной из крупнейших атомных станций в России по установленной мощности 4400 МВт. Расположена на берегу Финского залива. Здесь эксплуатируются два блока с реакторами РБМК-1000 и два блока ВВЭР-1200. Энергоблоки № 1 и № 2 с реакторами РБМК-1000 остановлены для вывода из эксплуатации после 45 лет службы. Им на смену в 2018 и 2021 годах были введены два блока ВВЭР-1200. Проектный срок службы составляет 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет. Ещё два новых энергоблока - № 7 и № 8 с реакторами ВВЭР-1200 - планируется ввести в эксплуатацию в 2030 и 2032 годах соответственно. Они станут замещающими мощностями энергоблоков № 3 и № 4 с реакторами РБМК-1000. Ежегодная выработка каждого энергоблока ВВЭР-1200 составит более 8,5 млрд кВт.ч электроэнергии. Станция уже больше 20 лет производит изотопы, которые применяются по всему миру. Это первая отечественная АЭС, которая была использована для производства изотопов.

АО «В/О «Изотоп» - отраслевой интегратор в области оборота и продвижения изотопной продукции Госкорпорации «Росатом», официальный поставщик продукции изотопного комплекса Росатома на международный рынок и ключевой поставщик данной продукции на внутренний рынок. Среди партнеров АО «В/О „Изотоп“» — 170 зарубежных компаний, расположенных в 50 странах мира, и порядка 600 организаций в России, в том числе медицинские учреждения, промышленные предприятия и научные организации.

Профильные ведомства и крупные российские компании уделяют большое внимание повышению уровня здравоохранения и доступности современной медицинской помощи. Это один из значимых факторов роста продолжительности и качества жизни граждан. Крупные российские компании оказывают поддержку комплексной модернизации системы здравоохранения, развитию соответствующей инфраструктуры. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.