В Сивинском районе построят новый корпус школы, сообщает RosTender.info.

Управление развития инфраструктуры администрации Сивинского муниципального округа Пермского края принимает заявки на участие в тендере до 3 июня. С победителем заключается контракт на сумму 482 млн рублей из средств муниципального бюджета.

В рамках муниципального контракта предусматривается строительство отдельно стоящего нового корпуса, соединённого тёплым переходом с существующим трехэтажным зданием школы МБОУ «Сивинская СОШ». Здание рассчитано на 300 учебных мест для учащихся 8-11 классов, а именно на 12 классов по 25 человек в каждом. Окончание работ по строительству нового корпуса школы запланировано на 29 сентября 2026 года.