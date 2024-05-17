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На строительство нового корпуса школы в Сивинском районе потратят 482 млн рублей

17 мая 2024, 16:00 343 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

В Сивинском районе построят новый корпус школы, сообщает RosTender.info.

Управление развития инфраструктуры администрации Сивинского муниципального округа Пермского края принимает заявки на участие в тендере до 3 июня. С победителем заключается контракт на сумму 482 млн рублей из средств муниципального бюджета.

В рамках муниципального контракта предусматривается строительство отдельно стоящего нового корпуса, соединённого тёплым переходом с существующим трехэтажным зданием школы МБОУ «Сивинская СОШ». Здание рассчитано на 300 учебных мест для учащихся 8-11 классов, а именно на 12 классов по 25 человек в каждом. Окончание работ по строительству нового корпуса школы запланировано на 29 сентября 2026 года.

 

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Метки: РОСТЕНДЕР
Отрасль: Строительство 

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