Речь идет о капитальном ремонте участка федеральной автодороги Р-217 вдоль Каспийского побережья Дагестана (с 879-го по 889-й км). На объекте задействовано порядка 40 единиц спецтехники и 100 дорожных рабочих.

Интенсивность движения на двухполосном отрезке дороги на популярном туристическом и логистическом направлении составляет порядка 30 тыс. автомобилей в сутки. Итогом работ станет увеличение пропускной способности дороги и уровня транспортной безопасности. Для этого проезжую часть расширят с 7 до 14 м в соответствии с требованиями II категории и разделят встречные потоки осевым ограждением.

– Приведение автодороги Р-217 «Кавказ», части международного транспортного коридора «Север – Юг», к нормативному состоянию является нашей приоритетной задачей. Помимо данного объекта, в настоящее время на территории республики с двух до четырех полос в рамках капремонта расширяем еще три участка трассы «Кавказ» общей протяженностью 45 км, – сказал начальник ФКУ Упрдор «Кавказ» Александр Лукашук.

С начала работ в октябре 2023 года дорожники устроили земляное полотно и основание дорожной одежды на 2,5 км. Продолжаются земляные работы, устройство основания, системы водоотвода, а также укладка первого из трех слоев асфальтобетона. Отремонтируют 14 примыканий и пересечений, заменят 11 водопропускных труб для пропуска воды под насыпью. Завершающим этапом капремонта станет обустройство участка трассы, включающее установку барьерного ограждения по оси и по краям проезжей части, дорожные знаки, светофорные объекты и нанесение разметки.

Для жителей ближайших к дороге населенных пунктов благоустроят пешеходную среду: обновят линии электроосвещения общей длиной 1,2 км, установят две автобусные остановки с автопавильонами и комфортными зонами посадки, построят пешеходные дорожки и тротуары.

В местах производства работ движение организовано по двум полосам – по одной в каждом направлении.

***С 2023 года в рамках капитального ремонта в Республике Дагестан с двух до четырех полос расширили порядка 55 км автодороги Р-217 «Кавказ». Это отрезки под Хасавюртом (3 км), между селами Тотурбийкала и Новое Гадари (5 км), близ Учкента (10 км), Коркмаскалы (6 км), Избербаша (2 км), Мамедкалы (11 км) и Избербаша (15 км).