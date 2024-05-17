Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

В 2025 году 10 км дороги "Кавказ" между Махачкалой и Дербентом станут четырехполосными

17 мая 2024, 13:30 368 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Росавтодор
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: rosavtodor.gov.ru

Фото: rosavtodor.gov.ru

Речь идет о капитальном ремонте участка федеральной автодороги Р-217 вдоль Каспийского побережья Дагестана (с 879-го по 889-й км). На объекте задействовано порядка 40 единиц спецтехники и 100 дорожных рабочих.

Интенсивность движения на двухполосном отрезке дороги на популярном туристическом и логистическом направлении составляет порядка 30 тыс. автомобилей в сутки. Итогом работ станет увеличение пропускной способности дороги и уровня транспортной безопасности. Для этого проезжую часть расширят с 7 до 14 м в соответствии с требованиями II категории и разделят встречные потоки осевым ограждением.

– Приведение автодороги Р-217 «Кавказ», части международного транспортного коридора «Север – Юг», к нормативному состоянию является нашей приоритетной задачей. Помимо данного объекта, в настоящее время на территории республики с двух до четырех полос в рамках капремонта расширяем еще три участка трассы «Кавказ» общей протяженностью 45 км, – сказал начальник ФКУ Упрдор «Кавказ» Александр Лукашук.

С начала работ в октябре 2023 года дорожники устроили земляное полотно и основание дорожной одежды на 2,5 км. Продолжаются земляные работы, устройство основания, системы водоотвода, а также укладка первого из трех слоев асфальтобетона. Отремонтируют 14 примыканий и пересечений, заменят 11 водопропускных труб для пропуска воды под насыпью. Завершающим этапом капремонта станет обустройство участка трассы, включающее установку барьерного ограждения по оси и по краям проезжей части, дорожные знаки, светофорные объекты и нанесение разметки.

Для жителей ближайших к дороге населенных пунктов благоустроят пешеходную среду: обновят линии электроосвещения общей длиной 1,2 км, установят две автобусные остановки с автопавильонами и комфортными зонами посадки, построят пешеходные дорожки и тротуары.

В местах производства работ движение организовано по двум полосам – по одной в каждом направлении.

***С 2023 года в рамках капитального ремонта в Республике Дагестан с двух до четырех полос расширили порядка 55 км автодороги Р-217 «Кавказ». Это отрезки под Хасавюртом (3 км), между селами Тотурбийкала и Новое Гадари (5 км), близ Учкента (10 км), Коркмаскалы (6 км), Избербаша (2 км), Мамедкалы (11 км) и Избербаша (15 км).

Обсудить на форуме
Метки: РОСАВТОДОР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ, ДАГЕСТАН
Отрасль: Строительство 

Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
17.05.2024
В Череповецком районе произведут ремонт участка автодороги протяженностью 4,7 км
17.05.2024
Деловой кластер на Кутузовском проспекте получит дополнительные 9,1 МВт мощности "Россети Московский регион"
17.05.2024
КРДВ предлагает создать технологическую платформу для развития локальной инженерной инфраструктуры
17.05.2024
На Ленинградской АЭС провели успешное тестовое облучение медицинского изотопа самарий-153
17.05.2024
Системные операторы Латвии, Литвы и Эстонии актуализировали Дорожную карту по развитию модели балансирования энергосистем стран Балтии
Другие новости рубрики Инвестиции
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
RusCable Live
+