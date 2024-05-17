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В Череповецком районе произведут ремонт участка автодороги протяженностью 4,7 км

17 мая 2024, 15:00 385 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

В Череповецком районе произведут ремонт участка автомобильной дороги Подъезд к г. Череповец км 0 + 280 - 5 + 120 от автомобильной дороги Вологда - Новая Ладога, сообщает RosTender.info.

Казенное учреждение Вологодской области «Управление автомобильных дорог Вологодской области» принимает заявки на участие в тендере до 3 июня. Начальная цена контракта составляет 522 млн рублей из средств областного бюджета.

Автомобильная дорога с асфальтобетонным видом покрытия и капитальным типом дорожной одежды относится к технической категории IБ. Общая протяженность ремонтируемого участка составляет 4,7 км. Расчетная скорость движения 60 км/ч. Окончание ремонтных работ запланировано на 30 сентября 2025 года.

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Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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