В Кирове построен новый полигон для обучения

Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
Учебный центр «Энергетик» завершил строительство нового всесезонного учебно-тренировочного полигона. Он предназначен для обучения электротехнического персонала работам под напряжением в электроустановках до 1кВ. Об этом сообщает телеграм-канал «ИнформБюро».
На базе комплекса обучающие могут приобрести профессиональные навыки в условиях, максимально приближенных к реальным.
Построенный объект – второй полигон Кировского учебного центра «Энергетик» для обучения работам под напряжением. Его ввод в эксплуатацию увеличит пропускную способность учебного заведения и позволит внедрить новые программы.
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