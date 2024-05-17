В Кирове построен новый полигон для обучения

Учебный центр «Энергетик» завершил строительство нового всесезонного учебно-тренировочного полигона. Он предназначен для обучения электротехнического персонала работам под напряжением в электроустановках до 1кВ. Об этом сообщает телеграм-канал «ИнформБюро».

На базе комплекса обучающие могут приобрести профессиональные навыки в условиях, максимально приближенных к реальным.

Построенный объект – второй полигон Кировского учебного центра «Энергетик» для обучения работам под напряжением. Его ввод в эксплуатацию увеличит пропускную способность учебного заведения и позволит внедрить новые программы.