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В Кирове построен новый полигон для обучения

17 мая 2024, 16:30 328 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Россети Центр и Приволжье
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Фото: ПАО «Россети Центр и Приволжье»

Фото: ПАО «Россети Центр и Приволжье»

Учебный центр «Энергетик» завершил строительство нового всесезонного учебно-тренировочного полигона. Он предназначен для обучения электротехнического персонала работам под напряжением в электроустановках до 1кВ. Об этом сообщает телеграм-канал «ИнформБюро».

На базе комплекса обучающие могут приобрести профессиональные навыки в условиях, максимально приближенных к реальным.

Построенный объект – второй полигон Кировского учебного центра «Энергетик» для обучения работам под напряжением. Его ввод в эксплуатацию увеличит пропускную способность учебного заведения и позволит внедрить новые программы.

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Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ
Отрасль: Электроэнергетика 
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