Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
Управление Краснодарской краевой государственной экспертизы проектов территориального планирования, проектов строительства и инженерных изысканий выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство общеобразовательной школы на 1100 мест в городе Армавире. Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.
Новое учебное заведение возведут на улице Кондратенко в рамках концессионного соглашения с ПроШколой (группа ВЭБ.РФ).
По проекту в школе обустроят кабинеты для занятий, большой актовый зал, школьный музей и телестудию. Кроме того, учреждение оснастят всем необходимым оборудованием для комфортной учебы.
Также в здании будет предусмотрена среда для детей с ограниченными возможностями здоровья.*
Застройщик – ООО «ПроШкола №23».
Проектировщик – ФГАОУ высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», ООО СК «ВЫСОТСПЕЦСТРОЙ», ООО «КОНСАЛТ 01».
*Информация подготовлена на основе открытых источников.
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