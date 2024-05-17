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В Краснодарском крае появится новая школа с музеем и телестудией

17 мая 2024, 14:45 393 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ФАУ Главгосэкспертиза России
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: ФАУ «РосКапСтрой»

Фото: ФАУ «РосКапСтрой»

Управление Краснодарской краевой государственной экспертизы проектов территориального планирования, проектов строительства и инженерных изысканий выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство общеобразовательной школы на 1100 мест в городе Армавире. Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.

Новое учебное заведение возведут на улице Кондратенко в рамках концессионного соглашения с ПроШколой (группа ВЭБ.РФ).

По проекту в школе обустроят кабинеты для занятий, большой актовый зал, школьный музей и телестудию. Кроме того, учреждение оснастят всем необходимым оборудованием для комфортной учебы.

Также в здании будет предусмотрена среда для детей с ограниченными возможностями здоровья.*

Застройщик – ООО «ПроШкола №23».

Проектировщик – ФГАОУ высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», ООО СК «ВЫСОТСПЕЦСТРОЙ», ООО «КОНСАЛТ 01».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.

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Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА
Отрасль: Строительство 

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