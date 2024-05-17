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В Ростовской области создадут нефтеперерабатывающий завод к 2033 году

17 мая 2024, 18:00 295 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: ТАСС
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Церемония подписания соглашения о строительстве Новочеркасского НПЗ. Источник фото пресс-служба губернатора Ростовской области

Церемония подписания соглашения о строительстве Новочеркасского НПЗ. Источник фото пресс-служба губернатора Ростовской области

Многофункциональное нефтеперерабатывающее производство создадут на территории особой экономической зоны "Ростовская" в Новочеркасске Ростовской области к 2033 году за 4,8 млрд рублей. Соответствующее соглашение подписали на площадке Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: Kazanforum" губернатор Василий Голубев и представитель компании "Промышленные проекты", сообщили в пресс-службе губернатора Ростовской области.

"На площадке Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: Kazanforum" подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Ростовской области и компанией "Промышленные проекты". В соответствии с соглашением ООО "Промышленные проекты" реализует инвестпроект по строительству многофункционального производственного комплекса в сфере нефтепереработки. Речь, в частности, идет о производстве смазочных материалов, пластичных смазок и других продуктов технической химии, автокосметики и автохимии на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Ростовская" в Новочеркасске", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект рассчитан до 2033 года, общий объем инвестиций - 4,8 млрд рублей. В первую очередь объекта до конца 2027 года планируется инвестировать 1,2 млрд рублей. На территории нового производственного комплекса планируют расположить производственные цеха, научно-исследовательскую площадку для проведения лабораторных исследований, складские и логистические комплексы. На предприятии будет создано 100 рабочих мест.

"Завод создается при поддержке губернатора, правительства региона. Предприятие будет выпускать в основном смазочные материалы, автохимию, охлаждающие жидкости для металлургии и ряд других продуктов, связанных с нефтепереработкой. Плановая мощность завода - около 100 миллионов литров, проект будет реализован в несколько этапов. На первом этапе объем производства составит 20 млн литров смазочных материалов. Благодаря удачному месту и логистике, уверен, мы сможем завоевывать новые рынки. Рассчитываю, что сможем реализовать проект быстрее, чем запланировали. В течение 1,5 лет мы начнем выпускать уже первую продукцию. Самое главное сейчас - отработать технологию и пройти все испытания, чтобы выйти на рынок с идеальным продуктом", - привели в сообщении слова представителя компании "Промышленные проекты" Андрея Чайки.

Уточняется, что инвестор уже приступил к реализации проекта, оформлены права собственности на земельный участок в 10 га. В настоящее время прорабатывается вопрос подключения площадки к инженерным сетям, ведутся переговоры с потенциальными подрядчиками для выполнения строительно-монтажных работ. 

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ
Отрасль: Строительство Нефтегазовая промышленность 

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