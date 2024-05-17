На Чебоксарской ГЭС состоялось торжественное открытие X Всероссийских соревнований оперативного персонала гидроэлектростанций.

В юбилейном профессиональном конкурсе принимает участие рекордное количество команд – 29. В первом отборочном этапе – 15: сотрудники оперативных служб из 13 регионов страны, среди них оперативный персонал гидростанций РусГидро, ЕвроСибЭнерго, Татэнерго и Башкирской генерирующей компании. Еще 14 команд встретятся через месяц в Красноярске, где пройдет второй отборочный этап. Пять лучших из каждого отборочного этапа поборются в финале, который состоится в сентябре на базе Волжской ГЭС и Волжского учебного центра Корпоративного университета гидроэнергетики.

На церемонии открытия участников соревнований приветствовал исполняющий обязанности министра промышленности и энергетики Чувашской Республики Дмитрий Гринев: «Сегодня мы принимаем цвет гидроэнергетики страны, настоящих профессионалов своего дела в гостеприимной Чувашии. Желаем вам достойно представить свои предприятия и выйти в финал Всероссийских соревнований».

Председатель оргкомитета соревнований, заместитель генерального директора – главный инженер РусГидро Сергей Кондратьев отметил:

«Оперативный персонал всегда работает в команде, и слаженные действия оперативников позволят показать высокие результаты юбилейных соревнований. Чебоксарская ГЭС, одна из самых красивых станций, не случайно стала местом проведения отборочного этапа: в прошлых Девятых всероссийских соревнованиях победила команда этого филиала».

Завершится первый отборочный этап 21 мая. Вся информация о конкурсе доступна на сайте. В разделе «Участники» можно познакомиться с командами. Также на сайте открыто зрительское голосование, его победитель получит специальный приз от организаторов. Следить за ходом соревнований можно на сайте соревнований и в сообществах «Люди РусГидро» во Вконтакте и Телеграм.

Всероссийские соревнования оперативного персонала ГЭС - это ключевое мероприятие, направленное на оценку и повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников эксплуатационных служб гидроэлектростанций, обмен передовым опытом в области управления энергетическим оборудованием и повышение безопасности работы ГЭС. Соревнования проводятся с 2005 года.